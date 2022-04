„Rolnik szuka żony”. Poznajcie kandydatów 9. edycji. Kto znajdzie miłość?

W minioną niedzielę na antenie TVP wyemitowany został „odcinek zero” programu „Rolnik szuka żony”, którym rolnicy i rolniczki szukają drugiej połówki. Najmłodszy z przedstawionych widzom kandydatów ma 23 lata, najstarszy 42.

Poznajcie ich, przeglądając udostępnione przez TVP informacje na temat nowych uczestników.

Tomasz K.



Katarzyna



Mateusz



Tomasz R.



Krzysztof



Klaudia



Tomasz W.



Michał

„Rolnik szuka żony”. Jak zgłosić sie do programu?

W programie wziąć teraz może udział każdy z nas. Po obejrzenia odcinka, który został wyemitowany 17 kwietnia, widzowie mogą wysłać poprzez formularz list do kandydata czy kandydatki, których zobaczyli w telewizji. Można to zrobić na udostępnionych do tego stronach, na których czytamy:

„Jeżeli po obejrzeniu odcinka »0«, zainteresowała Cię któraś z zaprezentowanych w nim osób, daj sobie szansę na poznanie jej! Później ze wspomnianej ósemki do programu trafia piątka uczestników, która dostała najwięcej listów od widzów. Następnie wybierają oni, z którymi autorami listów chcą się spotkać, a ci są zapraszani do gospodarstwa danego rolnika” – piszą twórcy programu.

Kolejne odcinki programu „Rolnik szuka żony” zobaczymy już jesienią 2022 roku.

