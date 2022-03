Awantura Korwin Piotrowskiej z Wojewódzkim była „ustawką”. Jest nowe nagranie

W czwartek 17 marca Kuba Wojewódzki zamieścił na swoim Instagramie klip promujący nowy odcinek jego show, nadawanego na antenie TVN, w którym gościły Natalia Nykiel oraz Karolina Korwin-Piotrowska. Dziennikarka, która promuje obecnie swoją książkę „Wszyscy wiedzieli” w krótkim nagraniu zbeształa Wojewódzkiego, nazywając go „ciulem i debilem”.

– Przyszłam tutaj po 18 latach i widzę, że zrobiłam bardzo duży błąd, za który mogę siebie tylko przeprosić. Nic się nie zmieniłeś. Nadal jesteś jest głupim ciulem i debilem 60-letnim i nawet twoje ojcostwo tego nie zmieni – powiedziała autorka i wyszła ze studia.

„Ustawka” z Korwin-Piotrowską u Wojewódzkiego

Od razu widzowie show i fani Korwin-Piotrowskiej i Wojewódzkiego podejrzewali, że jest to zamierzona prowokacja, która ma podnieść oglądalność programu. Teraz potwierdził to sam dziennikarz, umieszczając na swoim Instagramie kolejne, tym razem nieco dłuższe nagranie, ukazujące całą „akcję”. Ponadto na Playerze można obejrzeć, jak wyglądało odegranie sceny.

Co się wydarzyło? Po tym, jak Korwin-Piotrowska opuściła studio, wcześniej obrażając Wojewódzkiego, ten zawołał swoją koleżankę po fachu słowami: „Genialne. Chodź, chodź. My to w Gdyni pokażemy w kategorii krótki metraż”. Wtedy roześmiana dziennikarka wróciła na kanapę i usiadła obok Natalii Nykiel, a program był kontynuowany.

