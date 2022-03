Nie żyje Marek Żurobski. Muzyk disco-polo zmarł jako bezdomny

Marek Żurobski, muzyk disco-polo, cieszył się największą popularnością w latach 90. Wtedy jego hity nuciła cała Polska. Był twórcą takich przebojów jak „Filmowa miłość”, „Tylko ty” czy „Jesteś najpiękniejsza”. Kilka lat później porzucił karierę i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Informację o śmierci Żurobskiego za pośrednictwem Facebooka przekazał jego przyjaciel Mariusz Moroz. Jak czytamy we wpisie muzyk był jednym z założycieli nurtu disco-polo i grał w zespołach Mister i Domino. „Z przykrością pragnę zawiadomić, że dzisiaj odszedł mój przyjaciel Marek Żurobski” – czytamy. Mężczyzna dodał też, że artysta miał wracać do Polski 31 maja, a do informacji dołączył fotografię. „Zdjęcie zrobione tydzień temu na wspólnym obiedzie” – przekazał. Na zdjęciu widzimy Żurobskiego na wózku inwalidzkim. W 2014 poważnie zachorował, następnie lekarze amputowali mu obie nogi.

Marek Żurobski mimo ogromnej popularności muzyki nie należał do majętnych ludzi. Jego i tak trudna sytuacja finansowa pogorszyła się jeszcze bardziej przez pandemię. Żurobski organizował wiele zbiórek, które miały pomóc mu się utrzymać, ale i tak był zmuszony mieszkać w schronisku dla bezdomnych. Jak napisał jego przyjaciel – muzyk przebywał tam przez ostatnie pięć lat. „Pozwoliłem sobie, gdyż byłem jedyną osobą, którą wyznaczył do pierwszego kontaktu w razie czego i właśnie otrzymałem telefon ze schroniska dla bezdomnych, gdzie przebywał przez ostatnie pięć lat”. Artysta dorabiał grając na ulicy.

