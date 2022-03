Oscary 2022. Jest wideo promujące nadchodzącą galę. Trzy gospodynie po raz pierwszy w historii

94. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 27 marca i będzie nadawana w amerykańskiej telewizji ABC. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przygotowała wideo, w którym trzy gospodynie tegorocznej gali, rozprawiają na temat prowadzących uroczystość w poprzednich latach.

– Po prostu musi nam pójść lepiej, niż tym rok temu – mówi Wanda Sykes. – Jasne, całkowicie się zgadzam. To w jakimś stopniu rywalizacja – potwierdza Amy Shumer. Kobiety w końcu dochodzą do tego, że nie potrafią przypomnieć sobie, kto w poprzednich latach prowadził galę. – Boże, ale oni musieli być beznadziejni – stwierdza Shumer. W końcu jednak Regina Hall przypomina sobie, że trzy ostatnie oscarowe gale, nie miały prowadzących. – Boom! I już wygrywamy – kończy Sykes.

Tegoroczna gala rozdania Oscarów będzie 35 w historii przyznawania tych nagród, gdy imprezę prowadzą trzy osoby. To jednak pierwszy raz, gdy w roli gospodyń pojawią się tylko kobiety. Każda z gwiazd będzie pojawiała się na scenie przez godzinę, a rozpocznie Amy Schumer. Ostatnim razem galę poprowadził w 2018 roku Jimmy Kimmel.

Kiedy gala rozdania Oscarów 2022?

94. ceremonia wręczenia Oscarów, odbędzie się 27 marca 2022 roku w Dolby Theatre w Hollywood. Pierwotnie impreza planowana była na 27 lutego 2022 roku.

Nominacje do Oscarów

W tym roku, zgodnie z oczekiwaniami „Diuna” w reżyserii Denisa Villeneuve’a oraz „Psie Pazury” Jane Campion prowadzą w liczbie nominacji. Każda z tych produkcji otrzymała aż 12 wyróżnień. Cztery nominacje w ważnych kategoriach otrzymał także azjatycki „Drive My Car”. Wyróżniono też krótkometrażową produkcje „Sukienka” w reżyserii Tadeusza Lysiaka.

Najlepsza aktorka drugoplanowa



Kirsten Dunst za „Psie pazury”

Aunjanue Ellis za „King Richard: Zwycięska rodzina”

Ariana DeBose za „West Side Story”

Jessie Buckley za „Córka”

Judi Dench za „Belfast”



Najlepsze kostiumy



„Diuna”

„Cruella”

„Cyrano”

„West Side Story”

„Zaułek koszmarów”



Najlepszy scenariusz oryginalny



„Belfast”

„Nie patrz w górę”

„King Richard”

„Licorice Pizza”

„Najgorszy człowiek na świecie”



Najlepszy scenariusz adaptowany



„Dom Gucci”

„Drive My Car”

„Diuna”

„Córka”

„Psie pazury”



Najlepszy dźwięk



„Belfast”

„Nie czas umierać”

„Psie pazury

„West Side Story”



Najlepszy film krótkometrażowy



„Ala Kachuu - Take and Run”

„Sukienka” (Polska)

„The Long Goodbye”

„On My Mind”

„Please Hold”



Najlepszy aktor drugoplanowy



J.K Simmons za „Being the Ricardos”

Troy Kotsur za „CODA”

Ciaran Hinds za „Belfast”

Jesse Plemons za „Psie pazury”

Kodi Smit-McPhee za „Psie pazury”



Najlepsza oryginalna ścieżka dźwiękowa



„Nie patrz w górę”, Nicholas Britell

„Diuna”, Hans Zimmer

„Nasze magiczne” Encanto, Germaine Franco

„Matki równoległe”, Alberto Iglesias

„Psie pazury”, Jonny Greenwood



Krótkometrażowy film animowany



„Affairs of the Art”

„Bestia”

„Boxballet”

„Robin Robin”

„The Windshield Wiper”



Najlepsza piosenka oryginalna



„No Time To Die”, Billie Eilish

„Be Alive”, Beyoncé

„Dos Oruguitas”,Sebastián Yatra

„Down to Joy”, Van Morrison

„Somehow You Do”, Diane Warren



Najlepszy film



„Belfast”

„CODA”

„Nie patrz w górę”

„Drive My Car”

„Diuna”

„King Richard: Zwycięska rodzina”

„Licorice Pizza”

„Zaułek koszmarów”

„Psie pazury”

„West Side Story”



Najlepsze efekty specjalne



„Diuna”

„Nie czas umierać”

„Free Guy”

„Spider-Man: Bez drogi do domu”

„Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”



Najlepszy film międzynarodowy



„Najgorszy człowiek na świecie”

„Drive My Car”

„Ręka Boga”

„Przeżyć”

„Lunana: A Yak in the Classroom”



Najlepszy film animowany



„Luca”

„Przeżyć”

„Raya i ostatni smok”

„Nasze magiczne Encanto”

„Mitchellowie kontra maszyny”



Najlepszy aktor pierwszoplanowy



Javier Bardem za „Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch za „Psie pazury”

Andrew Garfield za „Tick, Tick … Boom!”

Will Smith za „King Richard: Zwycięska rodzina”

Denzel Washington za „Tragedia Makbeta”



Najlepszy reżyser

Kenneth Branagh – „Belfast”



Ryusuke Hamaguchi – „Drive my Car”



Paul Thomas Anderson – „Licorice Pizza”



Steven Spielberg – „West Side Story”



Jane Campion – „Psie pazury”



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Jessica Chastain – „Oczy Tammy Faye”



Olivia Colman – „Córka”



Penelope Cruz – „Matki równoległe”



Nicole Kidman – „Lucy i Desi”



Kristen Stewart – „Spencer”



Najlepszy dokument



„Ascension”

„Attica”

„Przeżyć”

„Summer of Soul”

„Writing with Fire”



Najlepsze zdjęcia



„Diuna”

„Zaułek koszmarów”

„Psie pazury”

„West Side Story”

„Tragedia Makbeta”



Najlepsza scenografia



„Diuna”

„Zaułek koszmarów”

„Psie pazury”

„West Side Story”

„Tragedia Makbeta”



Najlepszy montaż



„Nie patrz w górꔄDiuna”

„King Richard: Zwycięska rodzina”

„Psie pazury”

„Tick, tick, BOOM!”



Najlepszy krótkometrażowy dokument



„Niech mnie usłyszą”

„Zaprowadź mnie do domu”

„The Queen of Basketball”

„Trzy piosenki dla Benazir”

„Kiedy byliśmy łobuzami"

