Jacek Kawalec zdradził sekrety „Randki w ciemno”. Ile zarabiał?

O Jacku Kawalcu kolejny raz zrobiło się głośno kilka tygodni temu kiedy dołączył do legendarnego zespołu. Fani Budki Suflera nie kryli zaskoczenia wyborem reszty muzyków. Pierwszy wspólny koncert odbył się podczas 30. finału WOŚP w Legnicy. Po tym występie komentarze był raczej negatywne, ale nie można zapomnieć, że Jacek Kawalec to przede wszystkim postać telewizyjna.

„Randka w ciemno”

Jacek Kawalec jest aktorem filmowym i teatralnym, producentem, ale także prezenterem telewizyjnym. W latach 90., przez siedem lat prowadził program, który bił rekordy popularności. Chodzi o „Randkę w ciemno”, program był emitowany w latach od 1992 do 1998. W show uczestnik (mężczyzna lub kobieta - w zależności od odcinka - red.) zadawał pytanie trzem kandydatkom, które były schowane za parawanem. Ta odpowiadająca, która zyskała najwięcej sympatii, mogła pojechać z wybierającym w podróż.

Ile Jacek Kawalec zarabiał w „Randce w ciemno”?

W rozmowie z Plejadą Kawalec zdradził ile zarabiał. Mimo sławy programu, stawka może zaskoczyć. Na początku było to zaledwie... 250 zł. Warto wspomnieć o tym, że „Randka w ciemno”, to format zapożyczony z Zachodu. Kawalec nie krył zdziwienia, kiedy dowiedział się, ile otrzymuje gospodyni brytyjskiej edycji. – Dla porównania, Cilla Black, która prowadziła „Randkę w ciemno” w Wielkiej Brytanii zarabiała 37 tys. funtów za odcinek. Gdy się o tym dowiedziałem, nie mogłem w to uwierzyć. Dlatego na kolacji z producentami brytyjskiej wersji, którzy mnie szkolili, trzykrotnie o to dopytywałem. Myślałem, że to jej roczna gaża. Jednak okazało się, że się nie przesłyszałem – powiedział. Gwiazdor dodał, że stawka stopniowo rosła, a na koniec za każdy odcinek otrzymywał 1200 zł.

Dlaczego Kawalec odszedł z „Randki w ciemno”?

W wywiadzie dla Plejady Jacek Kawalec zdradził też dlaczego zrezygnował z prowadzenia tak sławnego show. Jak powiedział, ze względu na popularność formatu, był kojarzony tylko z nim. – Tak mocno byłem kojarzony z „Randką…”, że jeśli już ktoś chciał mnie w czymś obsadzić, to w roli Jacka Kawalca z „Randki w ciemno”. To mnie w ogóle nie interesowało – zdradził. Mało kto wiedział o tym, że poza telewizją prezenter spełnia się w roli aktora teatralnego w Teatrze Polskim. – Randkę w ciemno kręciłem tylko przez cztery dni w miesiącu, w pozostałe grałem w sztukach Szekspira, Gombrowicza i Fredry – dodał.

Kolejnym powodem zakończenia współpracy był fakt, że kwestie uczestników były napisane przez scenarzystów, Kawalcowi brakowało naturalności i prawdziwych emocji. – Poszło o to, że nieustannie krytykowałem sztuczność programu i pisanie tych tekstów. Denerwowało mnie też to, że w zależności od tego, czy bardziej prawicowa, czy lewicowa opcja rządziła Telewizją Polską, wymagano ode mnie, żebym rozmawiał z uczestnikami bardziej pikantnie lub żebym w ogóle nie poruszał tematów łóżkowych – relacjonował Jacek Kawalec.

