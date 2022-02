Olga Tokarczuk: Atak na wolną Ukrainę jest atakiem na Europę

Polska noblistka w czwartkowy poranek opublikowała poruszający wpis. Powodem jest atak rosyjskich wojsk na Ukrainę, do którego doszło dzisiaj nad ranem. Tokarczuk „pokłoniła” się obywatelom Ukrainy podkreślając, że „na takie barbarzyństwo brakuje słów”. Jak dodała we wpisie, który pojawił się na profilu na Facebooku: „Atak na wolną Ukrainę jest dla mnie atakiem na Europę”.

„Tak wygląda kolejna porażka w historii ludzkości”

Na odważny wpis zdecydowała się Edyta Pazura. Żona Cezarego Pazury opublikowała zdjęcie Putina, podpisując je wymownymi słowami: „Przyjrzyjcie się uważnie. Tak wygląda kolejna porażka w historii ludzkości…”.

Ukraińską flagę na swoim profilu udostępniła Basia Kurdej-Szatan. Aktorka opatrzyła wpis hasztagiem „Wolna Ukraina”.

Rosyjski atak na Ukrainę skomentowała żona Roberta Lewandowskiego. Anna Lewandowska także wrzuciła zdjęcie flagi zaatakowanego kraju i zaapelowała o pozbycie się obojętności. „Nie ma większego zła niż wojna. Nie bądźmy obojętni. Bądźmy solidarni z Ukrainą” – napisała.

„Ukraino, nie jesteś sama”

Na wzruszający wpis pod flagą Ukrainy zdecydowała się Małgorzata Kożuchowska. Aktorka wspomniała o „łzach niedowierzania”, a także wyraziła nadzieję, że Europa i świat odważnie odpowiedzą na zbrojną agresją Rosji. Na koniec nawiązała do sytuacji Polaków, którzy „wiedzą, co to wojna i radziecka okupacja”.

„Ukraino nie jesteś sama! Łzy niedowierzania, że to się dzieje! Nie dla chorych ambicji i imperialistycznych zapędów Putina! Mam nadzieję, że Europa i cały świat będą silne i odważne w odpowiedzi na tę zbrojną agresję! Bracia Ukraińcy jesteśmy z Wami! My Polacy wiemy, co to wojna i radziecka okupacja. Nigdy więcej wojny!” – napisała Kożuchowska.

Julia Kuczyńska zamieściła zdjęcie powiewającej flagi Ukrainy i krótko wyraziła swoje przerażenie sytuacją.

Czytaj też:

