Dziennikarka TVN wrzuciła intymne zdjęcie z ukochaną. Jak zareagowali internauci?

O tym, że Marta Warchoł i Iwona Widomska są w związku dowiedzieliśmy się w czerwcu ubiegłego roku, kiedy panie, które wspólnie pracują przy „Faktach” TVN (Warchoł jest dziennikarką, Widomska producentka programu), dokonały coming outu. Od tego czasu na Instagramie Warchoł pojawia się wiele ich wspólnych zdjęć, na których nie kryją one swoich uczuć. Tak też było przy okazji tegorocznych Walentynek.

Życzenia od dziennikarki i jej partnerki

Marta Warchoł wrzuciła zdjęcie, na którym namiętnie całuje się ze swoją ukochaną. „Dziękuje, że ze mną wytrzymujesz! Kocham cię i mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele wspaniałych chwil!” – napisała. Dziennikarka złożyła także życzenia walentynkowe swoim fanom. „Dużo miłości, a co za tym idzie: cierpliwości, oddania, wyrozumiałości, determinacji i przywiązania, a przede wszystkim odwagi i czego sobie życzycie, bo każdy z nas miłość i związek buduje po swojemu, bo każdy może kochać, jak chce i kogo chce, najważniejsze, żeby robił to całym sercem” – podkreśliła.

Reakcja internautów na fotkę Warchoł

Pod postem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. „Dziewczyny szacun. Patrzy się na Was z szacunkiem i co ważne z odwaga... oby tak dalej”; „Wiele osób powinno się od was uczyć to jest prawdziwe uczucie i miłość do siebie”; „Podziwiam i troszkę zazdroszczę”; „Wiele osób powinno się od was uczyć to jest prawdziwe uczucie i miłość do siebie” – tego typu wpisy dodają internauci pod fotką.

