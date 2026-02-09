Cliff Booth powraca w filmie Netfliksa. Mamy pierwszy zwiastun z Bradem Pittem

Według filmu „Pewnego razu... w Hollywood” 8 lutego 1969 roku Cliff Booth i Rick Dalton usiedli przy barze w Musso's, aby omówić wspólną przyszłość. Dokładnie 57 lat później, podczas Super Bowl 2026, wyemitowano pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji Netfliksa „Przygody Cliffa Bootha”.

Przypomnijmy, film „Przygody Cliffa Bootha” skupi się na tytułowym kaskaderze granym przez Brada Pitta, który zadebiutował w obrazie Quentina Tarantino „Pewnego razu... w Hollywood” w 2019 roku. Chociaż 62-letni twórca „Pulp Ficion” napisał scenariusz „Przygód Cliffa Bootha”, przekazał obowiązki reżysera 63-letniemu Davidowi Fincherowi, po tym jak stwierdził, że nie jest on „entuzjastycznie” nastawiony do reżyserii projektu.

„Przygody Cliffa Bootha” ze zwiastunem. Czego możemy się spodziewać?

W trailerze widzimy, że akcja filmu rozpoczyna się po wydarzeniach z „Pewnego razu... w Hollywood”. Booth (Brad Pitt), z lodem na kolanie i ramieniu, przyznaje się postaci granej przez Elizabeth Debicki, że pomógł Rickowi Daltonowi (Leonardo DiCaprio) „ujarzmić hipisowskich intruzów” pod koniec filmu Tarantino. Podczas gdy Elizabeth dopytuje o szczegóły, Rick skromnie odmawia.

W zwiastunie nie ma papierosów, napojów alkoholowych, nagości ani przekleństw. Za każdym razem, gdy Booth, na przykład, pali papierosa, jest to ordynarnie przekreślone na ekranie – niewątpliwie jednocześnie stanowi to ukłon w stronę standardów telewizyjnych, jak również jest kpiną z cenzury.

„Przygody Cliffa Bootha” to kolejne spotkanie Pitta i Finchera na planie po tym, jak współpracowali wcześniej przy takich hitach, jak „Siedem”, „Podziemny krąg” czy „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”. Oprócz Pitta w filmie „Przygody Cliffa Bootha” wystąpią też wspomniana Elizabeth Debicki, a także Carla Gugino, Scott Caan i Yahya Abdul-Mateen II.

Według informacji „Variety”, film „Przygody Cliffa Bootha” zadebiutuje już latem 2026 roku.

Czytaj też:

Najlepsze seriale kryminalne na Prime Video. Te są już „sprawdzone”Czytaj też:

Ten serial na faktach o amerykańskich magnatach przeraża publikę. Nie zapomnicie tych 10 odcinków