Timothée Chalamet to nowy Leonardo DiCaprio? Najlepsze filmy młodego aktora

Timothée Chalamet od kilku lat jest jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych aktorów Hollywood. Jego charyzma, wyrazista gra aktorska i umiejętność wcielania się w złożone postacie sprawiają, że często porównuje się go do młodego Leonardo DiCaprio. Ale czy rzeczywiście może powtórzyć drogę swojego słynnego poprzednika? W tej liście przyglądamy się najlepszym filmom z aktorem, które pokazują jego talent, wszechstronność i potencjał do tego, by zostać nową ikoną. Wiele z nich obejrzysz na platformach streamingowych w Polsce.

Nie tylko „Wielki Marty”. 14 najlepszych filmów z Timothée Chalametem

„Tamte dni, tamte noce”



Włoskie lato 1983 roku. Elio (Timothee Chalamet), dojrzały jak na swój wiek siedemnastolatek, spędza wakacje w rodzinnej willi. Czas beztrosko upływa mu na przepisywaniu i graniu utworów muzyki klasycznej, czytaniu lub flirtowaniu ze swoją przyjaciółką Marzią (Esther Garrel). Pewnego dnia jak co roku w willi pojawia się stażysta Oliver (Armie Hammer), czarujący, amerykański doktorant mający pomagać ojcu Elio, wybitnemu profesorowi. Pośród skąpanych w słońcu, zachwycających krajobrazów Elio i Oliver odkrywają uderzające do głowy piękno budzącego się pożądania, które na zawsze odmieni ich życie.



„Lady Bird”



Christine „Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) ze wszystkich swych młodzieńczych sił sprzeciwia się matce (Laurie Metcalf). Kobiecie silnej, wyrazistej o jasno sprecyzowanych poglądach, pracującej bez wytchnienia jako pielęgniarka po tym, jak jej mąż (Tracy Letts) stracił pracę. Warto wspomnieć, że bunt tytułowej Lady Bird to tak naprawdę walka z samą sobą, bowiem niezależność nastolatki jest lustrzanym odbiciem charakteru matki.



„Gorące letnie noce”



Rok 1991. Daniel Middleton (Timothée Chalamet) to sympatyczny, ale mający problemy społeczne nastolatek, który niebawem ma iść do koledżu. Ostatnie lato przed studiami chłopak spędza u ciotki w Cape Cod. Na miejscu poznaje Huntera Strawberry'ego (Alex Roe), miejscowego łobuza, który sprzedaje marihuanę. Jego młodsza siostra, McKayla (Maika Monroe), cieszy się dużym zainteresowaniem chłopaków, co nie podoba się bratu. Daniel namawia nowego znajomego, by wprowadził go do swojego biznesu. Wkrótce zakochuje się w siostrze Huntera i traci panowanie nad sytuacją.



„Mój piękny syn”



Film opowiada historię rodziny, która musi zmierzyć się z uzależnieniem dorastającego chłopaka. To opowieść o nastolatku, który poszukuje swojej drogi, o marzeniach, które prowadzą go na skraj przepaści, a także o miłości rodziców, którzy nie potrafią wypuścić swego dziecka z objęć. To pierwszy tak szczery, prawdziwy i poruszający film o rodzinie, bezwarunkowej miłości, dumie, rozczarowaniach i nadziei.



„W deszczowy dzień w Nowym Jorku”



Gatsby uwielbia klimat Nowego Jorku i chce pokazać ukochanej Ashleigh rodzinne miasto. Niespodziewanie ich ścieżki rozchodzą się i każde z osobna przeżywa własne przygody, pełne humoru i zwrotów akcji. Reżyser filmowy (Liev Schreiber) zaprasza dziewczynę na pokaz roboczej wersji jego najnowszego dzieła. Będąca początkującą dziennikarką Ashleigh zostaje wciągnięta przez wydarzenia, dzięki którym poznaje scenarzystę (Jude Law) oraz gwiazdę kina – Francisco Vegę (Diego Luna). Pozostawiony samemu sobie Gatsby przypadkowo spotyka i spędza cały dzień w towarzystwie Chan (Selena Gomez) – młodej i błyskotliwej siostry swojej ex dziewczyny. Rozmarzony i skąpany w deszczu dzień w Nowym Jorku sprawi, że Ashleigh pozna siebie na nowo, a jej chłopak przekona się, że żyje się tylko raz – ale to wystarczy, jeżeli znajdzie się właściwą osobę.



„Król”



Hal (Timothée Chalamet) to krnąbrny książę, który opuścił dwór i zamieszkał wśród ludu, by uniknąć obowiązku objęcia tronu. Jednak po śmierci swojego ojca-tyrana Hal zostaje koronowany i – już jako król Henryk V – musi rozpocząć życie, przed którym tak bardzo się wzbraniał. Odkrywa świat polityki pałacowej i pozostawiony przez ojca chaos wojenny, a także mierzy się z bagażem emocjonalnym ze swojego minionego życia – w tym niełatwą relacją ze swoim najbliższym przyjacielem i mentorem, starzejącym się rycerzem-alkoholikiem Johnem Falstaffem (Joel Edgerton).



„Małe kobietki”



Ameryka, lata sześćdziesiąte XIX wieku. W domostwie zwanym Orchard House od pokoleń mieszka rodzina Marchów. Pod nieobecność ojca walczącego w wojnie secesyjnej, opiekę nad czterema córkami sprawuje samodzielnie ich matka, Marmee. Marmee wyraźnie wyprzedza swoją epokę, wpajając dziewczynkom ideały wolności i namawiając je, by znalazły własną drogę w życiu. Córki pani March – stateczna Meg, żywa jak iskra Jo, nieśmiała, uzdolniona muzycznie Beth i nieco przemądrzała Amy – starają się, jak mogą, by urozmaicić swoje naznaczone ciągłym brakiem pieniędzy życie, chociaż boleśnie odczuwają nieobecność ojca. Bez względu na to, czy układają plan zabawy czy zawiązują tajne stowarzyszenie, dosłownie wszystkich zarażają swoim entuzjazmem. Poddaje mu się nawet Laurie, samotny chłopiec z sąsiedniego domu, oraz jego tajemniczy, bogaty dziadek.



„Diuna”



Planeta przyszłości – Arrakis (Diuna). To tutaj znaleźć można złoża substancji przedłużającej życie, rozszerzającej świadomość i pozwalającej na swobodne przemieszczanie się po bezkresach galaktyk. Nic więc dziwnego, że nad planetą chce zdobyć władzę niejeden kosmiczny ród. Młody książę przybywa na Arrakis. Wkrótce ucieka w głąb pustyni, by uchronić się przed śmiercią z rąk zamachowców.



„Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun”



Wes Anderson składa hołd drukowanym mediom, zwłaszcza czasopismu „The New Yorker” z jego legendarną listą autorów, wielkomiejską finezją i spektakularnym typograficznym layoutem. Tytułowy „Kurier Francuski” to fikcyjny magazynowy dodatek poświęcony życiu intelektualnemu i kulturalnemu Francji, wydawany u schyłku lat 60. przez galerię genialnych amerykańskich emigrantów w miasteczku Ennui-Sur-Blasé na południu Francji. Tilda Swinton gra tu krytyczkę sztuki JKL Berensen. Natomiast Frances McDormand to Lucinda Krementz, pisarka relacjonująca burzliwą rewolucję studencką, która wdaje się w romans z jej młodym przywódcą Zeffirellim (Timothée Chalamet). Z kolei Jeffrey Wright występuje jako krytyk sztuki, a Bill Murray to redaktor naczelny.



„Nie patrz w górę”



Studentka astronomii Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) i jej profesor dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) odkrywają, że po obrzeżach galaktyki krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Jakby tego było mało, nikt się nią nie przejmuje. Okazuje się, że ostrzeganie ludzkości przed zabójczym zagrożeniem wielkości Mount Everestu prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji. Z pomocą dra Oglethorpe'a (Rob Morgan) Kate i Randall szturmują media, zaczynając od biura beztroskiej prezydent Orlean (Meryl Streep) i jej spolegliwego syna Jasona (Jonah Hill), który jest też szefem jej sztabu, a kończąc w optymistycznym porannym programie The Daily Rip prowadzonym przez Brie (Cate Blanchett) i Jacka (Tyler Perry). Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem. Co trzeba zrobić, żeby świat po prostu spojrzał w górę?



„Do ostatniej kości”



Do ostatniej kości to opowieść o pierwszej miłości między Maren (Taylor Russell), młodą kobietą, uczącą się, jak przetrwać na marginesie społeczeństwa, a Lee (Timothée Chalamet), porywczym wyrzutkiem i włóczęgą. W czasie wspólnej odysei na dystansie tysiąca mil poznają boczne drogi, ukryte zaułki i rozmaite pułapki Ameryki epoki Ronalda Reagana. Pomimo wysiłków, nie mogą jednak uciec od tragicznej przeszłości. Ostatecznie będą musieli zdecydować, czy ich uczucie jest w stanie pokonać ich odmienność.



„Wonka”



Film, którego inspiracją jest niezwykły bohater „Charliego i fabryki czekolady”, najbardziej znanej książki dla dzieci autorstwa Roalda Dahla, a zarazem jednej z najlepiej sprzedających się pozycji dla dzieci wszech czasów. Film opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj



„Diuna: Część druga”



Makiaweliczny ród Harkonnenów przejął kontrolę nad pustynną planetą Arrakis. Jednak rzeź udało się przeżyć Paulowi Atrydzie, synowi zamordowanego władcy, oraz jego matce Jessice. Oboje znajdują schronienie u plemienia Fremenów, którego członkowie widzą w Paulu wyczekiwanego od lat mesjasza. Z ich pomocą młody bohater próbuje odzyskać władzę nad planetą.



„Kompletnie nieznany”



Nowy Jork, początek lat sześćdziesiątych XX w. W epoce tętniącej życiem sceny muzycznej i burzliwych przemian kulturowych, do West Village przybywa enigmatyczny 19-latek z Minnesoty wyposażony w gitarę i rewolucyjny talent. Jego przeznaczeniem jest zmienić bieg amerykańskiej muzyki. Czytaj też:

