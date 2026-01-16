Nie przegapcie dziś tej premiery na Netflix! Uwielbiany duet powraca w mocnym thrillerze

Na produkcje z duetem Ben Affleck i Matt Damon wszyscy widzowie czekają z wypiekami na twarzach. Aktorzy po raz pierwszy zyskali wspólnie uznanie w 1997 roku, kiedy zdobyli Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny do filmu „Buntownik z wyboru”, w którym też zagrali główne role. Niedawno oglądać mogliśmy w ich kolejnym projekcie – „Air” o początkach partnerstwa Nike z Michaelem Jordanem, a od dziś na Netflix zobaczymy „Łup” – nowy thriller policyjny, którego Damon i Affleck są producentami, ale też głównymi aktorami.

Film wyreżyserował Joe Carnahan,znany z takich tytułów jak „Pod ostrzałem”, „Na tropie zła”, „Bad Boys for Life” czy „Czarna lista”. „Łup” inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami.

„Łup” to pełen akcji thriller osadzony w świecie policjantów z Miami, w którym rutynowa akcja prowadzi do nieoczekiwanego odkrycia i uruchamia serię wydarzeń podważających wzajemne zaufanie w zespole. Gdy informacja o znalezisku wychodzi poza wąskie grono, sytuacja wymyka się spod kontroli, a każda kolejna decyzja niesie konsekwencje.

O tym, jak bohaterowie mierzą się z presją i moralnymi dylematami w filmie mówią sami aktorzy:

– W Miami policja musi policzyć pieniądze na miejscu, żeby upewnić się, że nie dochodzi do oszustw. Prawdopodobnie należą one do bardzo niebezpiecznych ludzi, którzy w każdej chwili mogą po nie przyjść. Trzeba szybko myśleć o obronie swojej pozycji – mówi Matt Damon.

– To rodzi pytanie: co robisz, gdy stajesz twarzą w twarz z tak ogromną pokusą – wzięcia tych pieniędzy dla siebie? Co to w praktyce oznacza? Jak to jest zobaczyć to z bliska? I w końcu – komu naprawdę możesz zaufać? – dodaje Ben Affleck.

Obok Damona i Afflecka w produkcji Netflixa występują Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins oraz Kyle Chandler. Reżyserem Łupu jest Joe Carnahan.

Film „Łup” obejrzycie na Netflix od dziś, piątku 16 stycznia.

