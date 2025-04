Nie tylko „Dojrzewanie”. Najlepsze role Stephena Grahama

Choć od lat cieszy się uznaniem krytyków i fanów kina, dziś mówi się o nim więcej niż kiedykolwiek. Stephen Graham, brytyjski aktor o niezwykłej charyzmie i intensywności, po raz kolejny przypomniał o sobie szerszej publiczności dzięki poruszającej roli w serialu Dojrzewanie na Netfliksie. Widzowie na nowo odkrywają jego talent – i trudno się dziwić. Graham nie gra – on żyje każdą ze swoich postaci.

Z pozoru niepozorny, często wcielający się w twardzieli, ludzi z marginesu lub bohaterów z trudną przeszłością – potrafi jednym spojrzeniem powiedzieć więcej niż inni całym monologiem. Jego filmografia to pełen wachlarz ról: od brutalnych gangsterów, przez złamanych życiem outsiderów, aż po postacie tak ludzkie, że nie sposób przejść obok nich obojętnie.

Z tej okazji przyglądamy się jego najważniejszym i najmocniejszym kreacjom. To nie tylko podróż przez świetne filmy i seriale, ale też dowód na to, że Graham to jeden z najlepszych aktorów swojego pokolenia – nawet jeśli przez długi czas pozostawał w cieniu.

Kameleon kina. Najlepsze wcielenia Stephena Grahama, które trzeba zobaczyć

12. Film „Gangi Nowego Jorku”



Historia wojen gangów, które miały miejsce w Nowym Jorku w połowie XIX wieku. Akcja filmu dzieje się na Manhattanie, w roku 1845. Priest Vallon - przywódca gangu Irlandczyków ginie na oczach swego syna - Amsterdama. Jego zabójcą jest brutalny i bezlitosny przywódca grupy Amerykanów - Bill zwany Rzeźnikiem. Po zakończeniu bitwy mały Amsterdam znika. Po latach powraca na Manhattan z planem brutalnej zemsty...



11. Film „Little Boy Blue”



Historia przypadkowego zabójstwa Rhysa Jonesa, który zginął podczas wymiany ognia między gangami w Croxteth, dzielnicy Liverpoolu.



10. Serial „Zakazane imperium”



Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City.



9. Serial „Ciała”



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.



8. Serial „Czas”



Więzień, którego trawi poczucie winy i oficer stojący przed niemożliwym wyborem. Trzymająca w napięciu historia o karze i zasadach.



7. Film „Irlandczyk”



Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.



6. Film „Pomoc”



Film, którego akcja rozgrywa się w fikcyjnym domu opieki w Liverpoolu, opowiada poruszającą historię relacji między młodą pielęgniarką a pacjentem, którego życie na zawsze zmieniła pandemia koronawirusa.



5. Miniserial „The Virtues”



Joseph postanawia stawić czoła demonom przeszłości, przed którymi uciekał całe swoje życie.



4. Serial „Line of Duty – Wydział wewnętrzny”



Detektyw Steve Arnott odmawia udziału w tuszowaniu sprawy przypadkowego postrzelenia, za co zostaje karnie przeniesiony do oddziału antykorupcyjnego.



3. Film „Punkt wrzenia”



Dla szefa kuchni Andy’ego zmiana dopiero się zaczęła, a on już ma spore opóźnienie. Jego restauracja jest przepełniona, po kuchni pałęta się niezadowolony inspektor sanitarny, a jakby tego było mało, na kolacji pojawiła się gwiazda gastronomii i szanowany krytyk kulinarny.



2.Serial „Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.



1. Film „To właśnie Anglia”



Dwunastoletni Shaun dołącza do gangu skinheadów. Problemy pojawiają się wraz z powrotem dawnego członka grupy. Czytaj też:

Tylko 5 odcinków, a taki klimat! Nowy miniserial jest porównywany do „Mare z Easttown”Czytaj też:

Netflix ujawnia, co ogląda cała Polska. Tych seriali nie da się wyłączyć!