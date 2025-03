Oscarowy triumfator już w sieci. Sprawdź, gdzie zobaczyć film „Anora”!

„Anora” to amerykański komediodramat w reżyserii Seana Bakera, który miał premierę w maju 2024 roku podczas 77. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie zdobył Złotą Palmę. Zachwycił krytyków i publiczność, co następnie zaowocowało także innymi licznymi nagrodami, w tym pięcioma Oscarami (najlepszy film, najlepsza aktorka pierwszoplanowa, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz oryginalny i najlepszy montaż). Baker stał się tym samym pierwszą osobą w historii, która otrzymała cztery nagrody za jeden film.

O czym jest „Anora”?

Film opowiada o historię Anory „Ani” Mikheevej (w tej roli Mikey Madison), młodej striptizerki z Brooklynu, której życie zmienia się diametralnie po spotkaniu z Ivanem Zakharovem (Mark Eidelstein), synem rosyjskiego oligarchy. Ich burzliwy romans prowadzi do szybkiego małżeństwa, co wywołuje niepokój w rodzinie Ivana, zwłaszcza u jego rodziców, którzy postanawiają przyjechać do Nowego Jorku, aby unieważnić związek.

Wielu krytyków doceniło „Anorę” za to, że różni się od typowych hollywoodzkich produkcji o pracownikach seksualnych, takich jak „Pretty Woman”. Zamiast romantyzować rzeczywistość, film przedstawia surowy i realistyczny obraz życia na marginesie społeczeństwa.

Gdzie obejrzeć w sieci film „Anora”? Oscarowy hit dostępny jest na wielu platformach

W Polsce film wyświetlany był w jesienią 2024 roku. Jeżeli jednak nie zdążyliście wówczas go zobaczyć lub zainteresował was dopiero po tym, jak odniósł oscarowy sukces, nic straconego.

„Anorę” można obejrzeć już na wielu platformach streamingowych, w tym na Premiery Canal+ (14,99 zł); Apple TV+ (14,99 zł), Player (15 zł), Prime Video (14,99 zł), a także Rakuten TV (14,99 zł) oraz TV Smart (14, 90 zł).

Czytaj też:

Orły 2025 rozdane. Wiemy, kto otrzymał „polskie Oscary”Czytaj też:

30+ najlepszych seriali HBO w historii. Wszystkie z listy są na Max