Twierdzą, że Michael Jackson molestował ich, gdy mieli 7 i 10 lat. Na YouTube trafi film

Kontynuacja mocnego dokumentu Dana Reeda z 2019 roku, którego głównymi bohaterami są Wade Robson i James Safechuck, będzie miała premierę na kanale YouTube „Real Stories”. Jak ogłosił portal Deadline, film obejrzeć będzie można wkrótce po debiucie na Chanel 4 w Wielkiej Brytanii, co zaplanowane jest na 18 marca.

Film ukazuje próbę dorosłych już mężczyzn – Robsona i Safechucka szukania sprawiedliwości za to, co spotkało ich, gdy byli nieletni. Godzinny dokument szczegółowo pokaże, jak premiera pierwszej produkcji wpłynęła na oskarżycieli Jacksona – to jak byli traktowani przez fanów artysty i jaki osobisty koszt ponieśli.

Prawa nad filmem przejęła wytwórnia Little Dot Studios po tym, jak HBO odmówiło współprodukcji „Leaving Neverland 2” po połączeniu się z Warner Bros. Discovery.

– Premiera tego filmu na YouTube ma na celu przełamanie barier dostępu do niego. Tradycyjne platformy streamingowe docierają tylko do określonej liczby osób, ale YouTube oferuje możliwość obejrzenia tej historii przez wszystkich, na własnych warunkach, ponieważ jest to treść bezpłatna – wyjaśnił swoją decyzję reżyser dokumentu.

Czego dowiedzieliśmy się z dokumentu „Leaving Neverland” z 2019 roku?

Mężczyźni twierdzą, że byli wykorzystywani seksualnie przez Michaela Jacksona wiele lat temu, gdy mieli 7 i 10 lat. Produkcja HBO przedstawia historię oczami 36-letniego Robsona i 41-letniego Safechucka, którzy ze szczegółami opowiadają o tym, jak Michael Jackson miał zdobywać ich przywiązanie, a następnie wykorzystywać seksualnie. Safechuck w dokumencie wspominał m.in., jak Jackson zaaranżował ceremonię ślubną, w której to on był dla niego 11-letnią panną młodą.

Mężczyzna twierdzi też, że Michael Jackson pokazał mu w hotelu w Paryżu, jak się masturbować. Miał też mówić chłopcu, że jest jego pierwszym doświadczeniem seksualnym. Robson zaznacza natomiast, że Jackson pokazywał mu pornografię i poił alkoholem. Safechuck i Robson podkreślali, że Jackson groził im wielokrotnie, że jak zdradzą, co z nim robią, to „resztę życia spędzą w więzieniu”.

Czytaj też:

To zdenerwuje Polaków. Netflix robi porządki, zostało zaledwie kilka dniCzytaj też:

10/10 i bez dłużyzny! Najlepsze miniseriale na Max