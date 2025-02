Bojkotujesz Walentynki? Te filmy dziś cię uratują

Nie przepadasz za Walentynkami i chcesz spędzić ten dzień inaczej niż na oglądaniu romantycznych komedii? Świetnie się składa! Przygotowaliśmy listę idealną na antywalentynkowy maraton filmowy – 10 tytułów na wieczór bez romantyzmu. Te tytuły z pewnością sprawdzą się jako antidotum na wszechobecne serduszka i słodkie wyznania miłości. Niezależnie od tego, czy szukasz akcji, horroru, czarnej komedii czy czegoś zupełnie nietypowego – znajdziesz tu coś dla siebie.

Walentynki? Nie, dziękuję! Filmy idealne na antyromantyczny seans

„Zaginiona dziewczyna” na Netflix

Kiedy Nick traci pracę, opuszcza Nowy Jork i przeprowadza się ze swoją żoną, Amy do rodzinnej miejscowości w stanie Missouri. Wykorzystując pieniądze żony, otwiera bar. Mimo, że jego biznes nieźle prosperuje, związek bohaterów pogrąża się w coraz większym kryzysie. Nagle w piątą rocznicę ślubu Amy przepada bez śladu, a sprawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów. Wszystko wskazuję na winę męża, który mimo sądu medialnego, postanawia dowieść swojej niewinności i rozwiązać tajemnicę zaginięcia dziewczyny.

„Niewidzialny człowiek” na Max

Uwikłana w toksyczną, pełną przemocy relację z bogatym i znakomitym naukowcem, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) ucieka od swego męża nocą, by ukryć się w domu siostry (Harriet Dyer) oraz ich wspólnego przyjaciela z młodości (Aldis Hodge). Kiedy jej mąż (Oliver Jackson-Cohen) popełnia samobójstwo, zostawiając jej fortunę, Cecilia zaczyna się obawiać, że jego śmierć jest oszustwem. Tymczasem seria niewytłumaczalnych przypadków, które dzieją się wokół kobiety, zaczyna być śmiertelnie niebezpieczna, zagrażając życiu tych, których kocha. Ale jak udowodnić coś, czego udowodnić się nie da? Cecilia, na granicy obłędu, czuje, że prześladuje ją niewidzialny człowiek.

„Zakochany bez pamięci” na Netflix

Joel odkrywa, że jego wieloletnia dziewczyna Clementine, po rozpadnięciu się ich związku poddała się eksperymentalnej operacji doktora Howarda Mierzwiaka, polegającej na wymazaniu z pamięci wszelkich wspomnień o swoim byłym ukochanym. Sfrustrowany tym faktem, postanawia skontaktować się z tajemniczym psychiatrą, aby również poddać się kuracji i wymazać ze swojej pamięci Clementine. Jednak w trakcie zabiegu, gdy wspomnienia Joela zaczynają stopniowo zanikać, przekonuje się, że wciąż kocha Clementine i tak naprawdę nie chce wyrzucać jej ze swojego umysłu. Ponieważ doktor Mierzwiak i jego współpracownicy ani myślą przerywać operacji, Joel stara się schować wspomnienia wspólnej przeszłości z Clementine w innych zakamarkach pamięci.

„Blue Valentine” na Max

Cindy i Dean to para z kilkuletnim stażem. Wspólnie wychowują córkę, jednak ich związek przeżywa poważny kryzys. Na zmianę pokazywane są sceny z początku ich związku, pełne zalotów i nadziei, i sceny z czasu kryzysu, w których Cindy i Dean oddalają się od siebie coraz bardziej... Para próbuje za wszelką cenę obudzić w sobie wiarę. Chcą wskrzesić lata młodości, w których byli w sobie zakochani na zabój. Czy Cindy i Dean uratują swój związek?

„Frances Ha” na Apple TV+

Główna bohaterka Frances jest tancerką, jednak na co dzień nie tańczy. Ma ogromne oczekiwania wobec swojej przyszłości, nawet jeśli życie brutalnie weryfikuje jej plany. Frances ma 27 lat. Mimo osiągnięcia dojrzałości, nie potrafi sobie poradzić w życiu. Nie stać jej na własne mieszkanie, ma problemy z utrzymaniem pracy, nie radzi sobie w życiu osobistym. Mimo to, bohaterka podchodzi do życia z optymizmem i wiarą, że wszystko się jakoś ułoży. Znajomi w jej wieku albo założyli już własne rodziny, albo są na etapie wchodzenia w poważne związki. Frances natomiast nie chce i nie umie dojrzeć do tych trudnych i dorosłych kwestii. Ciągle jest marzycielką, żyjącą w świecie o innych zasadach. Nie chce niczego robić na siłę i wbrew sobie.

„Szkoła melanżu” na Prime Video

Amy (Kaitlyn Dever) i Molly (Beanie Feldstein) są dwiema przyjaciółkami, które przez cztery lata ogólniaka pilnie się uczyły, aby zostać prymuskami. Jednak w przeddzień ukończenia szkoły zaczynają żałować, że poświęciły nauce wszystko. Marzą, aby nadrobić stracony czas i pewnej nocy postanawiają imprezować do upadłego.

„Małe kobietki” na Netflix

W domostwie zwanym Orchard House od pokoleń mieszka rodzina Marchów. Pod nieobecność ojca walczącego w wojnie secesyjnej, opiekę nad czterema córkami sprawuje samodzielnie ich matka, Marmee. Marmee wyraźnie wyprzedza swoją epokę, wpajając dziewczynkom ideały wolności i namawiając je, by znalazły własną drogę w życiu.

„Oszust z Tindera” na Netflix

Lewo, prawo, lewo... Znaleźć miłość w Internecie nie jest łatwo, więc kiedy Cecilie umawia się z przystojnym i bajecznie bogatym playboyem, aż trudno jej uwierzyć, że właśnie spotkała mężczyznę swoich marzeń. Nie słucha ona jednak głosu rozsądku i znacznie za późno zdaje sobie sprawę, że ten robiący międzynarodowe interesy biznesmen jest tak naprawdę kimś zupełnie innym. Wtedy bajka zmienia się w napędzany żądzą zemsty thriller. Cecilie znajduje inne kobiety, które spotkał podobny los, i wspólnie z nimi postanawia rozprawić się z „Oszustem z Tindera”. Ten film producentów dokumentów „W cudzej skórze” i „Odwal się od kotów” to wciągająca opowieść o próbach ujawnienia tożsamości i osądzenia uwodziciela.

„Zła weganka” na Netflix

Słynna restauratorka i celebrytka, niegdyś okrzyknięta królową wegańskiej kuchni, staje się uciekinierką, gdy znika z mężczyzną, który wyłudził od niej fortunę, przekonując ją, że może spełnić każde jej marzenie: od sukcesu w biznesie po uczynienie jej ukochanego pitbulla nieśmiertelnym.

„Zwierzęta nocy” na SkyShowtime i Prime Video

Nominowani do Oscara Amy Adams i Jake Gyllenhaal grają w budzącym dreszcz romantycznym thrillerze uznanego reżysera i scenarzysty Toma Forda („Samotny mężczyzna”). Susan (Amy Adams) rozpamiętuje nieudane małżeństwo, kiedy otrzymuje pakiet z maszynopisem powieści swego byłego męża, Edwarda (Jake Gyllenhaal). Powieść jest opatrzona dedykacją dla niej, ale jej treść jest brutalna i gwałtowna. Susan nie potrafi uwolnić się od wspomnień związku, jaki przeżyła z autorem. Jest coraz bardziej przekonana, że książka jest aktem zemsty, opowieścią, która ma ją zmusić do rewizji dokonanych wyborów i rozbudzić w niej uczucie, o którym myślała, że zanikło. „Zwierzęta nocy”, w którym grają także Armie Hammer i Michael Shannon, są szokująco intymnym, chwytającym z gardło thrillerem.

