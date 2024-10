Najlepsze filmy z Anthonym Hopkinsem i gdzie je obejrzycie. Ranking dla fanów

Są aktorzy, których zaangażowanie w film, gwarantuje jego sukces. Jednym z nich jest uwielbiany zdobywca dwóch Oscarów – za „Milczenie owiec” w 1992 i za „Ojca” w 2021 roku – Anthony Hopkins. 86-letnia legenda kina mimo podeszłego wieku wciąż pojawia się w nowych produkcjach. Ostatnio zauroczył publikę jako sir Nicolas Winton w „Jednym życiu” czy jako Cesarz Wespazjan w serialu „Those About to Die”. W 2026 roku do kin ma wejść „Eyes in the Trees” z Hopkinsem w głównej roli, czekamy też na „Arabian Nights” i „Hemingway & Fuentes”, w którym wciela się w legendarnego pisarza.

Jeżeli jesteście fanami Anthony'ego Hopkinsa i filmów z jego udziałem, przejrzyjcie listę najlepszych tytułów, w których zagrał. Oto 20+ produkcji, w których aktor pokazał swój wielki artystyczny talent. Podpowiadamy wam też, na jakich platformach obejrzycie w Polsce niektóre z nich.

Najlepsze filmy Anthony'ego Hopkinsa

22. „Jedno życie” – Prime Video, TVP VOD, Cineman, Premiery Canal+

W roku 1939 Nicolas Winton ocalił setki dzieci przed śmiercią. 40 lat później jego historia poruszyła świat.

21. „Joe Black” – Max

Śmierć pod pseudonimem Joe Black zjawia się po Williama. Nieoczekiwanie zakochuje się w jego córce.

20. „Wichry namiętności” – Prime Video, Polsat Box Go, Apple TV+

Samuel, najmłodszy syn pułkownika William Ludlowa, wraca ze studiów wraz z piękną narzeczoną, która oczarowuje pozostałych braci. Wkrótce wybucha I wojna światowa.

19. „Drakula” – Prime Video, Polsat Box Go

Rumuński książę, a w rzeczywistości wampir Vlad Dracula wyjeżdża do Londynu, gdzie mieszka kobieta przypominająca mu jego tragicznie utraconą ukochaną.

18. „48 godzin”

Philip Calvert jest tajnym agentem marynarki. Wraz ze swoim pomocnikiem Hunslettem mają za zadanie dowiedzieć się kto ukradł miliony funtów w złotych sztabach niemal sprzed nosa brytyjskiego rządu. Śledztwo prowadzi ich początkowo do małego portu Hebridean, gdzie mają miejsce tajemnicze zniknięcia kutrów rybackich, jachtów i ludzi. Nawet zaproszenie do odwiedzin od niezwykle bogatego Sir Anthony Skourasa i jego pięknej żony Charlotte okazuje się być bardziej oszustwem i podstępem niż uprzejmością.

17. „Powrót do Howards End”

Właścicielka ziemskiego majątku, Ruth, zaprzyjaźnia się z młodą Margaret. Gdy umiera, posiadłość dziedziczy dziewczyna, co budzi sprzeciw męża zmarłej kobiety.

16. „Droga do Wellville”

Ekscentryczny naukowiec poddaje kuracjuszy goszczących w jego sanatorium eksperymentom.

15. „Amistad” – Prime Video, Megogo

Grupa czarnoskórych niewolników z Afryki staje przed sądem po tym, jak urządziła bunt na pokładzie statku.

14. „Charing Cross 84” – Netflix

Amerykanka Helen, szukając rzadkich wydań książek, nawiązuje listowny kontakt z brytyjskim właścicielem antykwariatu, Frankiem. Po pewnym czasie między dwójką ludzi rodzi się przyjaźń.

13. „Maska Zorro” – Polsat Box Go

Gubernator w Meksyku, Montero, morduje żonę Zorro, porywa córkę, a jego samego wtrąca do więzienia. Po latach Don Diego szuka następcy, który zemści się na wrogu.

12. „Słaby punkt” – Megogo, Prime Video

Ambitny prokurator Willy Beachum prowadzi sprawę Teda Crawforda, który z zimną krwią zabił swoją żonę.

11. „Lekcja przetrwania” – Disney+

Rywalizujący o kobietę mąż i kochanek znajdują się w tragicznym położeniu. By przeżyć, muszą współpracować.

10. „Prawdziwa historia” – Cineman

Nowozelandczyk, Burt Munro, marzy o tym, by swoim motocyklem wystartować w wyścigu na słonych torach Bonneville. Za ostatnie pieniądze udaje się do USA i zamierza pobić rekord prędkości.

9. „Magia”

Po nieudanym debiucie magik Corky wraca na scenę jako brzuchomówca. Jego lalka Fatsy wkrótce przejmuje kontrolę nad mężczyzną.

8. „Picasso – twórca i niszczyciel”

Pablo Picasso poznaje młodziutką Françoise Gilot. Kobieta staje się towarzyszką jego życia.

7. „Cienista dolina”

C.S.Lewis, autor słynnych „Opowieści z Narnii” i amerykańska poetka Joy Gresham prowadzą ze sobą ożywioną korespondencję. Spotykają się osobiście, kiedy kobieta, po rozstaniu z mężem, przyjeżdża do Anglii.

6. „Dwóch papieży” – Netflix

Spotkanie w 2012 roku przyszłego papieża Franciszka z ówczesnym papieżem Benedyktem XVI jest okazją do rozmowy między dwoma głęboko wierzącymi osobami, o skrajnie różnym podejściu do wiary.

5. „Człowiek słoń” – Prime Video

Cierpiący na rzadką chorobę mężczyzna, nazywany „człowiekiem słoniem”, jest atrakcją cyrkową. Londyński medyk postanawia wykorzystać go do prezentacji naukowej.

4. „Tytus Andronikus”

Zgodnie z tradycją powracający ze zwycięskiej wojny wódz rzymskich legionów musi złożyć w ofierze jednego z jeńców. Wybór pada na syna królowej Gotów.

3. „Okruchy dnia” – Netflix

Zapracowany kamerdyner zatraca się w obowiązkach, nie znajdując czasu na życie prywatne. Po latach rozpoczyna poszukiwania kobiety, z którą niegdyś pracował.

2. „Milczenie owiec” – Max

Seryjny morderca i inteligentna agentka łączą siły, by znaleźć przestępcę obdzierającego ze skóry swoje ofiary.

1. „Ojciec” – FilmBox+

Kobieta próbuje zaopiekować się ojcem wykazującym oznaki demencji, który mimo postępującej choroby pragnie pozostać samodzielny.

