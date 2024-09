Polacy oburzeni nowym filmem Tima Burtona. Poszło o jedno zdanie

Od dłuższego czasu głośno było o nadchodzącej premierze drugiej części filmu „Sok z żuka” z 1988 roku. Tim Burton postanowił odświeżyć nieco historię, angażując dobrze znanych już bohaterów. Choć obraz już teraz znalazł się w pierwszej dwudziestce najlepiej zarabiających tytułów 2024 roku, niektórzy są nim oburzeni.

Kontrowersje wokół „Beetlejuice Beetlejuice”

Film „Beetlejuice Beetlejuice” miał swoją światową premierę 28 września i w tym roku zainaugurował 81. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jak podają światowe media, w sam weekend otwarcia zarobił na całym świecie 145 milionów dolarów (z czego 110 w USA), osiągając za oceanem drugi najlepszy wynik otwarcia we wrześniu w historii, tuż za filmem „To”, który miał swoją premierę w 2017 roku. W Polsce produkcja miała premierę 6 września i od tego czasu zarobiła w naszym kraju 764 tys. dolarów.

„Beetlejuice Beetlejuice” to kontynuacja historii opowiedzianej w 1988 roku. W filmie występuje plejada gwiazd, w tym aktorzy znani z pierwszego „Soku z żuka”. Na ekranie można podziwiać m.in.: Michaela Keatona, Winonę Ryder, Jennę Ortegę, Catherine O'Harę, Justina Theroux, Monicę Belluci, Willema Dafoe oraz Danny'ego DeVito. Taka ilość gwiazd nie powstrzymała jednak Polaków przed krytyką.

Otóż wszystko przez kontrowersyjną kwestię wypowiedzianą przez główną bohaterkę, Astrid. Grana przez Jennę Ortegę postać podczas Halloween przebiera się za Marię Skłodowską-Curie, jednak w anglojęzycznej wersji filmu nazywa polską noblistkę... francuską naukowczynią. Te słowa wywołały falę oburzenia wśród polskich widzów, którzy w komentarzach w sieci licznie piszą o ignorancji twórców filmu. Choć w polskim dubbingu naprawiono ten błąd, w sieci rozpętała się prawdziwa burza.

Czytamy: „Pisanie historii na nowo”, „To tak, jakby powiedzieć, że Mieszko I nie był Polakiem”, „Niewiarygodne, że tyle osób nas tym filmem pracowało, a nikt nie zwrócił uwagę na taki błąd. Smutno mi, jak sobie pomyślę o Marii, jej miłości do Polski i tego, jak to wszystko jest teraz niszczone przez amerykańskich ignorantów. Była wspaniałą osobą i zasługiwała na więcej”., „Maria Skłodowska-Curie jest Polką, miała POLSKICH RODZICÓW, jedynie co ma wspólnego z Francją to fakty, że wyszła za mąż za Francuza oraz studiowanie i życie we Francji”.

