Nostalgiczny QUIZ z filmu „Sztos”! Pamiętacie w jakiej potrawie Eryk szukał mięsa?

„Sztos” to film, który na stałe wpisał się w historię polskiej kinematografii, a jego kultowy status jest w pełni zasłużony. Produkcja z 1997 roku przenosi nas do lat 70., gdzie klimat epoki PRL-u przeplata się z historią pełną napięcia, humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To opowieść o przyjaźni, ryzyku i wielkich emocjach, która zdobyła serca widzów swoją autentycznością i niepowtarzalnym stylem. Na ekranie pojawiają się postacie, które stały się wręcz symbolami pewnej epoki – Synek, Grucha czy Eryk – każdy z nich na swój sposób wyjątkowy i niezapomniany.

Film oddaje klimat tamtych czasów – świata, w którym ludzie musieli sobie radzić na różne sposoby, często balansując na granicy prawa. Wiele z sytuacji przedstawionych w filmie jest komicznych, ale pod tą warstwą humoru kryje się gorzka prawda o trudnych czasach.

Teraz, gdy powróciliśmy wspomnieniami do lat 90., czas sprawdzić, ile pamiętasz z tego kultowego filmu. Zapraszamy do udziału w naszym nostalgiczny quizie, który sprawdzi twoją wiedzę o filmie „Sztos”! Czas przekonać się, czy jesteś prawdziwym znawcą tego kultowego tytułu!

QUIZ