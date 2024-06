Reżyser „Pamiętnika” ujawnił, że Gosling i McAdams, nienawidzili się na planie. Teraz przeprasza

„Pamiętnik” w reżyserii Nicka Cassavetesa, oparty na powieści Nicholasa Sparksa o tym samym tytule, jest uważany za jedną z najpiękniejszych filmowych historii miłosnych. Wyznacznikiem tego, jak uwielbiana jest produkcja także w Polsce, może być choćby jej ocena na Filmwebie – ma ona wynik 8,0/10 na aż 380 tysięcy głosów widzów.

Fabuła filmu osadzona jest w latach 40. w Karolinie Północnej i opowiada historię miłosną Allie Nelson i Noah Calhouna. Fani „Pamiętnika” nie wyobrażają sobie, że w te główne postaci mogliby się wcielić inni aktorzy niż Rachel McAdams i Ryan Gosling. Tymczasem okazało się, że aktorzy nie dogadywali się ze sobą na planie, a reżyser filmu w wywiadzie mówił nawet o awanturach przy całej ekipie. Teraz Nick Cassavetes przeprosił za ujawnienie kulisów produkcji.

Ryan Gosling i Rachel McAdams nienawidzili się na planie „Pamiętnika”

W wywiadzie udzielonym w 2014 roku, czyli 10 lat po premierze „Pamiętnika”, reżyser zdradził bowiem, że poza ekranem relacja Goslinga i McAdams była daleka od romantyzmu. Aktor, którego teraz kojarzymy głównie z roli Kena w „Barbie”, miał nawet wzywać produkcję do zwolnienia aktorki z „Wrednych dziewczyn”.

– Może nie powinienem opowiadać tej historii, ale pewnego dnia na planie poważnie się nie dogadywali. Ryan przyszedł do mnie, gdy kręciliśmy scenę ze 150 innymi osobami i powiedział: „Nick, chodź tutaj. Czy mógłbyś ją (Rachel – red.) stąd zabrać i przyprowadzić inną aktorkę, aby czytała ze mną poza kamerą?”. Powiedziałem: „Co?”, a on na to: „Nie mogę. Nie mogę tego z nią robić. Po prostu nic z tego nie wyciągam” – opowiedział Cassavetes.

Reżyser wtedy wziął McAdams i Goslinga do oddzielonego od planu pokoju. – Zaczęli wrzeszczeć na siebie. Ja wyszedłem i kiedy wróciłem tam, mieli to już za sobą – powiedział. – Myślę, że Ryan szanował ją za to, że stanęła w obronie swojej postaci, a Rachel była szczęśliwa, że to zrobiła. Kręcenie reszty filmu nie poszło z górki, ale było już o wiele lepiej – przyznał.

Reżyser „Pamiętnika” przeprasza Goslinga i McAdams

Teraz, 20 lat po premierze „Pamiętnika” i 10 lat od momentu, gdy ujawnił ich wzajemną niechęć, Cassavetes przeprosił kultowy duet. Rozmawiając z Entertainment Weekly powiedział: „Ostatni raz, gdy udzielałem na ten temat wywiadu, powiedziałem za dużo. Żałowałem tego. Miałem zły dzień. Jeżeli to czytacie (McAdams i Gosling – red.), przepraszam was. Nie powinienem był tego mówić”.

Czytaj też:

Netflix dodaje hollywoodzkie klasyki. Trudno wam będzie się oderwaćCzytaj też:

Poznalibyście ją? Tak wygląda dziś Ania z Zielonego Wzgórza