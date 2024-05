Dom z „Kevina samego w domu” został wystawiony na sprzedaż! Cena zapiera dech

„Kevin sam w domu” od lat pozostaje jednym z ulubionych filmów świątecznych nie tylko Polaków, ale ludzi na całym świecie. Mimo upływu czasu, niezmiennie wzbudza sympatię, wywołuje salwy śmiechu i przyciąga przed telewizory masę widzów. Choć aktor odgrywający główną rolę w produkcji już sam zdążył założyć rodzinę, a nawet doczekać się dwójki dzieci, to niektóre elementy znane z obrazu się nie starzeją. Można dojść do takiego wniosku patrząc na rezydencję filmowych McCallisterów, która przeszła renowację i właśnie trafiła na sprzedaż.

Dom z „Kevina samego w domu”

Kultowy budynek, znany jako dom Kevina w filmie „Home Alone”, nie został wykreowany specjalnie do produkcji, lecz istnieje naprawdę i znajduje się w stanie Illinois w USA, około 30 kilometrów od Chicago. Jego urok przyciąga miłośników obrazu już od ponad trzydziestu lat. Wiadomo, że posiadłość była ostatnio wystawiona na sprzedaż w 2011 roku za 2,4 miliona dolarów. Po kilkukrotnych obniżkach cen, dom finalnie został kupiony w marcu następnego roku za 1,59 miliona dolarów.

Choć budynek pozostawał w rękach prywatnych, można było wynająć w nim nocleg. Co więcej, kilka miesięcy temu platforma Zillow, czyli amerykańska firma zajmująca się rynkiem nieruchomości, oszacowała wartość domu na około 2,34 mln dolarów. Wydaje się jednak, że obecny właściciel nic sobie nie robi z tej sumy, ponieważ właśnie wystawił dom na sprzedaż za cenę kilkukrotnie wyższą.

Okazuje się, że na nieruchomość, która zagrała w latach 90‬. dom McCallisterów, składa się m.in.: 5 sypialni, 6 łazienek, sala kinowa, sala sportowa, spiżarnia, przestronna kuchnia, jadalnia, a także przestronne biuro. Ową posiadłość może nabyć ten, kto posiada na swoim koncie co najmniej 5,25 mln dolarów, czyli ponad 20 mln złotych. Skąd taka cena? Otóż dom został rozbudowany oraz odnowiony przez właścicieli, którzy mieszkali w nim przez ostatnich 12 lat. Dzięki temu, aktualnie zajmuje powierzchnię blisko 850 metrów kwadratowych.

Nie ma wątpliwości, że przyszli nabywcy poczują na tym terenie ducha kultowego filmu. – Czasem usłyszycie krzyk Kevina – mówiła w „The Wall Street Journal” 51-letnia właścicielka domu, Trisha. Tymi słowami nawiązała do fanów produkcji, którzy robią sobie zdjęcia przy posiadłości. Co ciekawe, kobiecie nie przeszkadzało to zainteresowanie, ponieważ twierdziła, że ci ludzie przynoszą ze sobą radosną energię. – To świetna zabawa widzieć ludzi tak podekscytowanych faktem, że zobaczyli mój dom – dodała. A jak teraz wygląda popularna owa posiadłość? Zobaczcie w poniższym wideo.

