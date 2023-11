Grudzień na Disney+. Sprawdziliśmy, co nowego obejrzymy

Już 20 grudnia na platformie zadebiutuje długo wyczekiwany oryginalny serial „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”, oparty na bestsellerowej serii książek autorstwa wielokrotnie nagradzanego autora Ricka Riordana, natomiast 15 grudnia na platformie pojawi się legendarny archeolog w najnowszej produkcji „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”.

Grudzień to oczywiście również najbardziej wyjątkowy czas w roku. W świąteczny klimat wprawi Tim Allen, który powraca w kultowej roli w drugim sezonie produkcji „Śnięty Mikołaj: serial”. W Disney+ nie zabraknie też świątecznych klasyków – dostępne są całe kolekcje „Kevin sam w…” i „Szklana pułapka”, a także wiele innych propozycji.

Nowości na Disney+ w grudniu

„Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy” – 20 grudnia



Percy Jackson wyrusza na niebezpieczną misję. Umykając potworom i wywodząc w pole bogów, podróżuje przez całą Amerykę, aby odszukać należący do Zeusa piorun piorunów i zapobiec wojnie totalnej. Po stracie matki Percy trafia do Obozu Herosów - azylu dla młodocianych półbogów. Gdy odkryje, że sam jest półbogiem, będzie musiał się wykazać i skonfrontować z własnym pochodzeniem, a w poszukiwaniu Krainy Umarłych narazi się na niebezpieczeństwo, ścigając wrogów. Misja, w której towarzyszą mu Annabeth i Grover, przybliży Percy’ego do odpowiedzi na nurtujące go pytania: jak ma się odnaleźć w świecie, w którym czuje się obcy, czy jeszcze kiedyś zobaczy się z mamą i czy zdoła poznać swoje przeznaczenie.



„Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” – 15 grudnia



Harrison Ford powraca do kultowej roli archeologa, Indiany Jonesa, w wyczekiwanej, ostatniej odsłonie słynnej serii. Wielka, oszałamiająca przygoda w różnych zakątkach świata pełna wyzwań, które wystawią na próbę siłę i wytrwałość głównego bohatera. Indiana Jones (Ford) musi za wszelką cenę chronić starożytny artefakt pozwalający zmienić bieg historii przed ludźmi, którzy chcą wykorzystać mechanizm dla własnych korzyści. Gwiazdorska obsada w składzie Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones i Mads Mikkelsen dba o to, aby „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” nieustannie trzymał w napięciu. Ekscytujący finał serii wyreżyserował James Mangold, scenariusz napisali: Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, David Koepp i James Mangold, postaci stworzyli zas George Lucas i Philip Kaufman.



„Śnięty Mikołaj: Serial”, sezon 2. – 13 grudnia



W bezpośrednim nawiązaniu do sezonu pierwszego rodzina Calvinów wraca z obchodów bożonarodzeniowych, zostawiając wszystkim magiczną śnieżną kulę pod choinką. Podczas gdy magia świąt osiągnęła najwyższy poziom, Scott skupia się na przyszłości i mianuje Cala kolejnym Mikołajem. Ale nie tylko Cal jest częścią dziedzictwa Bieguna Północnego. Carol i Sandra mają do odegrania ważną rolę, gdy Scott przekształca Święta Bożego Narodzenia w pełnoprawną firmę rodzinną. Nieświadomy sytuacji na Biegunie Północnym, Magnus Antas, znany również jako „Zł Mikołaj”, zostaje przypadkowo uwolniony i zbliża się, by pokonać Scotta Calvina.



„Obóz teatralny” – 6 grudnia



Zdobywca nagrody Tony, Ben Platt („Dear Evan Hansen”) i Molly Gordon („Booksmart”) występują w komedii „Obóz teatralny” jako Amos i Rebecca-Diane – dwójka przyjaciół, instruktorów na podupadającym obozie teatralnym w stanie Nowy Jork. Kiedy beztroski cyfro-buc Troy (Jimmy Tatro), przybywa by zarządzać obiektem i niechybnie doprowadzić go do ruiny, Amos, Rebecca-Diane i kierownik produkcji Glenn (Noah Galvin) łączą siły z kadrą i uczniami, by wystawić arcydzieło, które uratuje ich ukochane miejsce. „Obóz teatralny” został wyreżyserowany przez Molly Gordon i Nicka Liebermana na podstawie scenariusza Noah Galvina, Molly Gordon, Nicka Liebermana i Bena Platta, opartego na ich filmie krótkometrażowym.



„Nieznośna dziewiątka” – 22 grudnia



Andy lubi płatać figle, ale gdy nie dostaje prezentu od Mikołaja, domyśla się, że trafił na Listę Nicponi. Uważa, że to nie w porządku, więc zbiera nieznośną dziewiątkę, żeby zrobić skomplikowany skok na warsztat Mikołaja na biegunie północnym i odzyskać należne im prezenty.



„Szklana pułapka” – już dostępny



Nowojorski policjant musi stawić czoła przeciwnościom losu, gdy jego świąteczna wizyta w Kalifornii zostaje przerwana przez atak terrorystów na biurowiec, w którym pracuje jego żona.



„Kevin sam w domu” – już dostępny



Kiedy Kevin McCallister zostaje pozostawiony sam sobie, podczas gdy jego rodzina wyjeżdża na świąteczną wycieczkę, musi bronić rodzinnego domu przed dwoma nieudolnymi włamywaczami.b



„Kevin sam w Nowym Jorku” – już dostępny



Kevin przypadkowo trafia do Nowego Jorku, gdzie spotyka złodziei, którzy chcieli kiedyś obrabować jego dom.



„Doktor Who”



Na fanów „Doktora Who” czeka nie lada gratka. Na przełomie listopada i grudnia oraz w grudniu w Disney+ pojawią się cztery odcinki specjalne z okazji 60-lecia serii.



„Doktor Who: Gwiezdna bestia” – 25 listopada„Doktor Who: Wild Blue Yonder” – 2 grudnia„Doktor Who: Chichot” – 9 grudnia„Doktor Who: Kościół na Ruby Road” – 25 grudnia



„Simpsonowie”, sezon 35. – 13 grudnia



Niezwykłe losy pięcioosobowej rodziny Simpsonów mieszkającej w miasteczku Springfield.



„Bob’s Burgers”, sezon 14. – 13 grudnia



Bob Belcher jest restauratorem w trzecim pokoleniu, który prowadzi Bob's Burgers ze swoją kochającą żoną i ich trójką dzieci. Bob wierzy, że jego burgery mówią same za siebie i nie boi się oferować różnych nietypowych specjałów. Żona Boba, Linda, wspiera jego marzenia, ale zaczyna mieć dość zastojów, ponieważ restauracji stale grozi bankructwo. Pomimo wyzwań, do których należy ciągłe nękanie przez byłego Lindy - inspektora sanitarnego - Bob próbuje utrzymać biznes.



„Pasterz” – 1 grudnia



Eric po śmierci niewiernej żony, ucieka od swojej przeszłości do nowej pracy jako pasterz. Zostaje uwięziony samotnie na majestatycznej, zniszczonej pogodą wyspie, ze złowrogą tajemnicą.



„Family Guy: Głowa rodziny”, sezon 22. – 20 grudnia



Perypetie familii Griffinów, której głową rodziny jest zwariowany Peter.Czytaj też:

