„Sami swoi. Początek” z pierwszym teaserem. Pawlak i Kargul wrócili na wielki ekran

W „Sami swoi. Początek” cofamy się do dzieciństwa i młodości uwielbianych bohaterów – poznamy wydarzenia, które miały miejsce zanim przenieśli do nowej, powojennej Polski. To właśnie ten rozdział opowieści miał powstać jako pierwszy, jednak nie sprzyjały temu okoliczności polityczne lat. 60-ych.

Autorem scenariusza filmu „Sami swoi. Początek" (na podstawie książki „Każdy żyje jak umie"), podobnie jak wszystkich innych części sagi, jest Andrzej Mularczyk. Tworząc go, inspirował się prawdziwymi wydarzeniami i historią własnej rodziny. Pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka był jego stryj.

– Chcę, żeby była to zupełnie nowa, uniwersalna opowieść o nas, takich, jakimi jesteśmy na co dzień, ze wszystkimi wadami i zaletami. Niezależnie od miejsca, w którym żyjemy! – mówi Artur Żmijewski, który tym razem występuje w roli reżysera filmu.

„Sami swoi. Początek”. O czym będzie film? Kto w obsadzie?

Pawlak i Kargul – bohaterowie kultowej trylogii „Sami swoi”, przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Kresach na terenie obecnej Ukrainy. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo. „Sami swoi. Początek” to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

Zobaczcie pierwszy teaser filmu:

W nowych „Samych swoich” zagrali: Adam Bobik (Kazimierz Pawlak), Karol Dziuba (Władysław Kargul), Paulina Gałązka (Nechajka Słobodzian), Weronika Humaj (Mania Ziębicka), Zbigniew Zamachowski (Kacper Pawlak), Katarzyna Krzanowska (Maryjka Pawlak), Mirosław Baka (Ziębicki), Wojtek Malajkat (Ksiądz), Anna Dymna (Pecynicha), Janusz Chabior (Wincenty Kargul), Adam Ferency (Wujko Pecyn), Agnieszka Suchora (Ziębicka).

„Sami swoi. Początek” – data premiery

Film „Sami swoi. Początek” zadebiutuje w kinach 16 lutego 2024 roku.

