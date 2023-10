„Czas krwawego księżyca”. Kiedy najlepiej pójść do toalety podczas sensu filmu? Podpowiadamy!

Nowy film Martina Scorsese „Czas krwawego księżyca” trwa 3 godziny i 26 minut. Niedawno w wywiadzie dla „Hindustian Times” reżyser bronił długości produkcji, tłumacząc widzom, że jeżeli potrafią oni wysiedzieć 5 godzin przez telewizorem, oglądając serial, nie powinni mieć problemu z seansem jego filmu.

Tymczasem w sieci fani twórczości Martina Scorsese szczerze obawiają się, że nie będą w stanie spędzić tyle czasu na sali kinowej bez wizyty w toalecie. Trzeba też doliczyć dodatkowo czas reklam i zapowiedzi, który może wynieść nawet dodatkowe 30 minut. Na pomoc przyszli ci, którzy już oglądali film – głównie podczas jego premiery 20 maja 2023 roku na 76. Festiwalu Filmowym w Cannes.

Kiedy najlepiej pójść do toalety podczas sensu filmu „Czas krwawego księżyca”?

Jak pisze Cooper Hood z portalu „Screen Rant”, starając się nie sprzedawać widzom żadnych spoilerów, najlepszy moment na to, żeby skorzystać z toalety będzie, gdy postać grana przez Leonardo DiCaprio – Ernest Burkhart – zostaje aresztowany przez FBI.

„Chociaż w trakcie przesłuchania pojawiają się pewne istotne informacje, scena trwa dość długo i jest przygotowana na właściwy proces, który nastąpi później. Widzowie, którzy w tym momencie robią sobie przerwę na siusiu, nie powinni przegapić zbyt wiele Killers of the Flower Moon, chyba że decyzja o wyjściu z kina zajmie więcej czasu, niż się spodziewano”

Co wiemy o filmie „Czas krwawego księżyca”?

„Czas krwawego księżyca” jest szóstą współpracą Scorsese z Leonardo DiCaprio i dziesiątą z Robertem De Niro. Scenariusz stworzył sam Scorsese przy współpracy z Erikiem Rothem („Forrest Gump”, „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”) i oparty jest on na bestsellerowej książce non-fiction z 2017 roku, autorstwa Davida Granna.

Książka „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth FBI” koncentruje się na serii morderstw w Oklahomie wśród Osagów w latach 20. XX wieku, popełnionych po tym, jak odkryto ropę na zajmowanych przez nich ziemiach. Sprawa ta przykuwa uwagę FBI i J. Edgara Hoovera.

„Czas krwawego księżyca”. Kiedy premiera?

„Czas krwawego księżyca” (ang. „Killers of the Flower Moon”) w polskich kinach od piątku 20 października. Tytuł niedługo po premierze kinowej ma pojawić się też na platformie streamingowej Apple TV+.

