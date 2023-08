Kiedy „Barbie” trafi na platformy streamingowe? Padły konkretne obietnice

„Barbie” to projekt, o którym od lat mówią wszyscy. Ciekawy jest nie tylko sam temat, ale też to, że scenariusz do obrazu wspólnie napisała reżyserska para: Greta Gerwig, twórczyni „Małych kobietek” (nominacja do Oscara za scenariusz), „Lady Bird” czy „Frances Ha” oraz Noah Baumbach, który odpowiada między innymi za nagradzaną „Historię małżeńską”.

Film „Barbie” jak tylko wszedł do kin, widzowie oszaleli. Takiej premiery produkcji nie było w kinach od dawna. Tylko w USA i Kanadzie analitycy szacowali, około 110 milionów dolarów. Produkująca film wytwórnia Warner Bros. przewidziała konserwatywną kwotę 75 milionów dolarów. Skończyło się na 155 mln w USA i dodatkowych 182 za granicą, a to wszystko w zaledwie jeden weekend.

Wiemy, kiedy film „Barbie” trafi na HBO Max

Produkcja o najpopularniejszej lalce świata wciąż jest dostępna w repertuarach kin, a widzów nie ubywa. Film ma szansę stać się najbardziej kasowym obrazem w tym roku. W nadchodzący weekend, według analityków, ma przyciągnąć do kin kolejnych fanów Barbie.

Chociaż Warner Bros. nie musi się śpieszyć z udostępnieniem produkcji na platformie streamingowej, to przekazał wstępne informacje. Jak donosi portal Filmweb „Barbie” jesienią najpierw będzie dostępna w sprzedaży na tradycyjnych serwisach VOD, a dopiero później trafi na HBO Max.

– Naprawdę wierzymy w okno filmowe. Niech ten film trafi, przejdzie przez kinowe okno, wyświetlajmy go na dużym ekranie, niech zbuduje markę, a następnie trafi do PVOD. Przejdźmy przez te okna dystrybucji, które działały od zawsze i naszym zdaniem cały czas działają bardzo dobrze. Następnie trafi do Maxa. A kiedy trafi na Maxa, uważamy, że będzie miał bardzo dobry wpływ na platformę, a stanie się to jesienią – powiedział David Zaslav, prezes firmy.

Według przewidywań produkcja „Barbie” z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem na HBO Max trafi najwcześniej w październiku.

