„Dzieciństwo Iwony Wieczorek” – osobiste wspomnienia mamy i nieznane zdjęcia. Kiedy premiera?

Sopot. Ciepły, letni dzień. Mama Iwony Wieczorek przemierza drogę swojej córki, która zaginęła nad ranem 17 lipca 2010 r., wracając do domu z sopockiego klubu, gdzie bawiła się ze znajomymi. Tajemnica jej zaginięcia jest od 13 lat obecna w mediach i porusza Polaków.

„Dzieciństwo Iwony Wieczorek” – historia zaginionej nastolatki od urodzenia do zniknięcia

Twórców filmu, „Dzieciństwo Iwony Wieczorek”, zainspirował fakt, że ludzie żyją sprawą osoby, którą znają wyłącznie z kilku ostatnich godzin. Postanowili więc przedstawić historię Iwony Wieczorek od narodzin do tragicznej nocy, korzystając z wiedzy kogoś, kto wie o niej najwięcej.

Mama Iwony snuje nieśpieszną opowieść o córce, idąc ul. Grunwaldzką w Sopocie, a potem nadmorską promenadą aż do wejścia na plażę nr 63, gdzie kamery monitoringu zarejestrowały dziewczynę po raz ostatni. Dzieli się, czasem z uśmiechem, czasem ze wzruszeniem, nieznanymi, bardzo osobistymi szczegółami z niemowlęctwa, wczesnego dzieciństwa, wieku nastoletniego swojego dziecka, drobiazgami z codziennego życia. Na niepublikowanych nigdzie wcześniej zdjęciach widzimy malutką Iwonę w beciku, przedszkolaka z główką pełną loków, dziewczynkę na huśtawce, nastolatkę w domu rodzinnym.

„Jak się urodziła była prześliczna. Miała czarne, krótkie loki…”, „Lubiła schabowego z mizerią i ziemniakami”, „Chciała być bardzo dorosła, ale była jeszcze bardzo dziecinna…” – to tylko kilka wspomnień mamy o nastolatce.

Mówi mama Iwony Wieczorek. Opowiada też o strasznych chwilach tuż po zaginięciu córki, rozpaczliwym poszukiwaniu prawdy przez lata i o żałobie, która jej nie opuszcza. Na pytanie Angeliki Swobody: Co by Pani dała, by się dowiedzieć, co się stało?, Wieczorek odpowiada: Proszę pani. Wszystko.

„Dzieciństwo Iwony Wieczorek” – film dokumentalny o zaginionej dziewczynie i jej wczesnych latach

„Dzieciństwo Iwony Wieczorek” – sprawa zaginięcia pod lupą ekspertów

Janusz Szostak, zmarły w 2021 r. dziennikarz śledczy, relacjonuje swoje reporterskie dochodzenie i przedstawia hipotezy dotyczące przebiegu zdarzeń. Prywatny detektyw Arkadiusz Andała ocenia policyjne śledztwo, odwołując się do swojej wiedzy i doświadczenia. Dr hab. Jacek Wasilewski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczy, dlaczego sprawa Iwony Wieczorek jest najbardziej medialną spośród wszystkich historii zaginięć w Polsce. Trzech rozmówców. Trzy punkty widzenia.

Film dokumentalny „Dzieciństwo Iwony Wieczorek” można oglądać na platformie streamingowej VODYLLA od 26 maja 2023 roku.

