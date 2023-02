Piotr Adamczyk zrobił to dla mamy? „Kamień spadł jej z serca”

Piotr Adamczyk to jeden z najpopularniejszych aktorów w kraju. Na swoim koncie ma takie filmy jak „Listy do M”, „Och, Karol” czy „Ikar. Legenda Mietka Kosza”. Jego fani nie kryli zdumienia, kiedy artysta o jego statusie postanowił wyjechać do USA i jeszcze niedawno media donosiły, że nie zamierza wracać.

Piotr Adamczyk i jego żona nie zamierzają wracać z USA?

Powodem decyzji o wyjeździe za ocean miała być żona Adamczyka. Karolina Szymczak, młodsza o 20 lat aktorka ze względu na sławę wybranka, miała być traktowana w branży głównie jako żona, a nie artystka. Gwiazdor szybko się zaaklimatyzował i już po kilkunastu miesiącach podbił Hollywood, mimo że do tej pory pojawiał się głównie w ojczystych produkcjach i ma polski akcent. Na swoim koncie ma role w produkcjach w produkcjach Disney+, Amazona oraz Apple.

Jeszcze w styczniu żona Piotra Adamczyka utrzymywała, że nie zamierzają wracać do kraju. Kolejnym powodem poza jej anonimowością miały być stosunki międzypracownikami. – Podczas pracy na planie miałam sceny z Olivią Wilde czy z Katherine Waterstone, niekwestionowanymi gwiazdami kina. Mogły mnie omijać i nawet nie zamienić ze mną słowa, jak to pamiętam z moich doświadczeń na polskim podwórku. Olivia i Katherine zachowywały się zupełnie odwrotnie. Traktowały mnie po prostu jak koleżankę z planu – powiedziała wówczas.

Piotr Adamczyk zmienił życiowe plany

Wygląda jednak na to, że wiele się zmieniło. Jak donosi tygodnik „Na żywo”, małżeństwo planuje na stałe wrócić do Warszawy. Nie wiadomo, czy powodem jest Ewa Adamczyk, mama aktora, która wychowała go samotnie i nigdy nie ukrywała, że syn jest dla niej bardzo ważny, ale właśnie to jej znajomy wypowiedział się o jej reakcji.

– Kamień spadł jej z serca – zdradziła osoba z otoczenia mamy gwiazdora.

