„Na noże”, „Gladiator” i „O Yeti!”. Co dziś w telewizji?

„Gdy śliczna Panna syna kołysała...” – koncert kolęd z bazyliki archikatedralnej we Fromborku – TVP1 13.15



W gotyckiej bazylice archikatedralnej, wpisanej na listę Pomników Historii, wystąpią między innymi Katarzyna Cerekwicka, Pectus, Piotr Cugowski, Łukasz Zagrobelny, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz.



„Vinci” – TVN 14.15



Cuma, złodziej antyków, wychodzi z więzienia dzięki pomocy pasera, który zleca mu kradzież "Damy z łasiczką" Leonarda da Vinci. Teraz musi skompletować ekipę.



„Galimatias, czyli kogel-mogel II” – TVP1 15.10



Państwo Wolańscy proszą Kasię, która u nich pracowała, aby przyjęła do siebie na czas wakacji ich synka Piotrusia oraz jego babcię.



„O Yeti!” – POLSAT 16.30



Nastolatka Yi spotyka młodego Yeti na dachu apartamentowca, w którym mieszka ona i jej psotni przyjaciele.



„Miłość jest wszystkim” - TVN 16.30



Po przybyciu Świętego Mikołaja mieszkańcy miasta doznają miłosnych wzlotów i upadków.



Rewia Gwiazd: Andrzej Rosiewicz – TVP2 20.00



Benefis Andrzeja Rosiewicza, znanego i lubianego artysty estradowego, jest okazją do podsumowania pełnej sukcesów kariery.



„Exodus: Bogowie i królowie” – POLSAT 20.00



Opowieść o życiu Mojżesza, który uwolnił Izraelitów z niewoli egipskiej i poprowadził do Ziemi Obiecanej.



„Gladiator” – TVN 20.00



Generał Maximus - prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec - w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie.



„Młoda Wiktoria” – TVP 22.10



Wiktoria zostaje królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Dziewczyna, wierząc, że teraz może zdobyć wszystko, postanawia wyjść za księcia Alberta.



„Na noże” – TVP1 22.55



Detektyw Blanc bada sprawę śmierci bogatego pisarza, głowy ekscentrycznej rodziny. Wszyscy jego krewni są podejrzani.



„Prawdziwe kłamstwa” – Polsat 23.20



Harry Tasker, z pozoru poczciwy sprzedawca komputerów, w rzeczywistości pracuje jako tajny agent. Wkrótce jego podwójne życie poważnie się komplikuje.

