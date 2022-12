„Kevin sam w domu”. Ciekawostki i błędy, które pojawiły się w świątecznym hicie

„Kevin sam w domu” miał premierę w 1990 roku. Mimo że minęło 32 lata, a większość z nas zna na pamięć nie tylko ciąg wydarzeń, ale też dialogi, to wciąż wracamy do niego raz w roku. Oczywiście w Święta Bożego Narodzenia. Ta tradycja jest tak silna tylko w Polsce, w innych krajach widzowie sięgają po różne świąteczne produkcje. W naszej ojczyźnie opowieść o chłopcu ma tylu fanów, że kiedy Polsat w 2010 roku zrezygnował z emisji, rozpoczęły się wirtualne protesty. Dzięki temu teraz możemy oglądać „Kevina”... co roku! Mimo to są jednak ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.

„Kevin sam w domu” – fakty i ciekawostki o filmie

Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie nikogo innego niż Macaulay'a Culkina, w roli tytułowego Kevina. Podobnie było z reżyserem Chrisem Columbusem, który zlecił napisanie postaci specjalnie dla niego, ale widocznie musiał się upewnić. Columbus przed rozpoczęciem zdjęć podczas castingu przesłuchał około stu innych chłopców. Wśród nich był Jeffrey Wiseman, który ostatecznie zagrał Mitcha Murphy'ego – sąsiada McCallisterów.

Natomiast do roli Katie McCallister brano pod uwagę kilka światowej sławy aktorek: Meg Ryan, Jodie Foster, Kirstie Alley, Lynda Carter czy Jennifer Grey. Ostatecznie wcieliła się w nią Catherine O’Hara. Plakat promujący produkcję był nawiązaniem do słynnego obrazu Krzyk Edvarda Muncha.

Dom, w którym rozgrywa się większość akcji, naprawdę istnieje. Pochodzi z lat 20 XX wieku i leży przy 671 Lincoln Avenue w miejscowości Winnetka, 30 kilometrów od Chicago. W 2012 roku jego właściciele postanowili go sprzedać za 1 miliard 585 milionów dolarów.

Warto zacząć od tego, dlaczego rodzina chłopca nie zauważyła, że został im jeden bilet do Paryża. Wszystko dlatego, że na początku filmu, ojciec Kevina przypadkiem wyrzucił go do kosza na śmieci. Oczywiście kolejnym powodem, dlaczego wcześniej nie zauważono braku chłopca, jest fakt, że Heather, która miała policzyć rodzeństwo, przez panujący chaos policzyła sąsiada. W tej scenie wkradł się jednak błąd, bo samą siebie policzyła dwukrotnie. Nieprawidłowości w produkcji pojawiło się więcej. Głównie związane są z powtarzaniem scen, ponieważ dotyczą one innego ułożenia włosów chłopca w finałowej scenie, różnych butów, które teoretycznie przez jeden wieczór nosi Marv, a także różnicy w wielkości między drzewkiem, które ściął Kevin, a między tym, które znajduje się w domu.

Film „Angels with Filthy Souls”, który główny bohater głośno włącza, żeby odstraszyć personel hotelowy, powstał specjalnie na potrzeby „Kevina samego w domu”. Jest traktowany jako parodia gangsterskiego filmu „Aniołowie o brudnych twarzach” z 1938 roku. W filmie nie brakuje też polskiego akcentu. Playboy, którego przegląda Kevin, pochodzi z lipca 1989 roku. W tym numerze na rozkładówce wystąpiła aktorka polskiego pochodzenia Erika Eleniak. Głównie była znana ze „Słonecznego patrolu”.

Natomiast podczas zdjęć z włamywaczami jeden z nich Joe Pesci między kręceniem scen celowo unikał kontaktu z małym aktorem. Zależało mu bowiem, żeby kilkulatek faktycznie się go bał. A kiedy w filmie jego bohater ugryzł Kevina... Pesci zrobił to naprawdę. Macaulay Culkin „zyskał” bliznę. Wręcz odwrotnie potoczyła się scena, kiedy Marv gołymi stopami chodzi po ozdobach choinkowych. W rzeczywistości były to cukierki. Zadbano także o komfort pająka. Kiedy tytułowy bohater położył tarantulę na twarzy jednego z włamywaczy, w filmie słyszymy jego wrzask. W rzeczywistości Daniel Stern, filmowy Marv, by nie przestraszyć zwierzęcia, nie wydał jednak żadnego dźwięku. Został podłożony podczas montażu.

