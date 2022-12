Czy „Kevin sam w domu” będzie w telewizji w święta? Podpowiadamy, kiedy oglądać film

„Kevin sam w domu” będzie do zobaczenia w telewizji także podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia. Film z 1990 r. o sprytnym chłopcu, który sam powstrzymał niezbyt rozgarniętych rabusiów zyskał rangę kultowej produkcji, która przyciąga przez ekrany miliony widzów.

O czym opowiada „Kevin sam w domu”?

Historia zaczyna się od nerwowych przygotowań do wyjazdu. Państwo McCallisterowie postanawiają spędzić święta Bożego Narodzenia w Paryżu, ale 8-letni Kevin (Macaulay Culkin), syn gospodarzy, cały czas marudzi i przeszkadza wszystkim w pakowaniu. Zdenerwowana matka wysyła go na poddasze, a następnego dnia rodzina wyrusza na lotnisko. Niestety, bez Kevina. Zaskoczony chłopiec budzi się w pustym domu. Jest bardzo zadowolony, że nareszcie może robić to, na co zawsze miał ochotę. Niebawem orientuje się, że dwaj włamywacze, Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern), specjalizujący się w okradaniu tymczasowo opuszczonych budynków, mają zamiar dokonać napadu na dom McCallisterów. Kevin próbuje samodzielnie bronić posiadłości.

Gdzie i o której w tym roku „Kevin sam w domu?”

W tym roku pierwsza część kultowego filmu, czyli „Kevin sam w domu” będzie do obejrzenia w Wigilię 24 grudnia. Start o godzinie 20:00 w telewizji Polsat. Powtórka pierwszej części przygód Kevina już następnego dnia – 25 grudnia o godzinie 16:40. Kontynuację hitu, czyli „Kevin sam w Nowym Jorku” obejrzymy z kolei w Nowy Rok o godzinie 20:00 na antenie telewizji Polsat.

