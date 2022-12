10 świetnych miniseriali na Netflix, których nie oglądałeś

10. „Zaginiony Ollie”



Przekonuje o tym najnowsza produkcja Netflixa Zaginiony Ollie, której główna bohaterka, szmaciana lalka, decyduje się ruszyć w samotną, pełną niebezpieczeństw podróż przez świat. Cel zabawki jest jeden — odnaleźć chłopca, do którego kiedyś należała, a który nieopatrznie ją zgubił.



9. „Kingdom”



Następca tronu wyrusza na misję, która może być jedynym ratunkiem dla pustoszonego przez tajemniczą plagę i pogrążonego w zamęcie królestwa.



8. „Unorthodox”



Ortodoksyjna Żydówka ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem i trafia pod skrzydła grupy muzyków. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



7. „Evil Genius”



Ta nieprawdopodobna, choć prawdziwa historia zaczyna się od krwawej śmierci dostawcy pizzy, który obrabował bank z bombą na szyi — a potem robi się jeszcze dziwniej.



6. „Playlista”



Fabularyzowana opowieść o tym, jak szwedzki przedsiębiorca i jego wspólnicy zrewolucjonizowali branżę muzyczną, tworząc legalną platformę streamingową.



5. „Farmaceuta”



Rozczarowany bezradnością policji ojciec pomimo ryzyka odnajduje zabójcę i doprowadza do jego skazania. Jednak tragiczna śmierć uzależnionego syna wciąż nie daje Danowi spokoju, zwłaszcza gdy w jego aptece pojawia się coraz więcej młodych, zdrowych klientów realizujących recepty na silny lek przeciwbólowy oksykodon.



4. „Niewiarygodne”



Gdy młoda kobieta zostaje oskarżona o kłamstwo w sprawie gwałtu, dwie policjantki badają serię zaskakująco podobnych ataków.



3. „1994”



Wywiady i materiały archiwalne rzucają nowe światło na świat meksykańskiej polityki 1994 roku, kiedy narodził się ruch EZLN i zginął Luis Donaldo Colosio.



2. „Sprzątaczka”



Po odejściu od przemocowego partnera samotna matka podejmuje się pracy sprzątaczki, by związać koniec z końcem i zapewnić córce lepszą przyszłość.



1. „Bardzo dziki kraj”



Gdy lider kontrowersyjnej sekty tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie, jego konflikt z sąsiadami szybko wymyka się spod kontroli. Czytaj też:

