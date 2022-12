Mamy hit tej zimy. Daniel Craig błyszczy w „Onion Glass”. „Na pokazie recenzenckim zapadła cisza”

Oczywiście, że musimy. Nie może być przecież tak, że napiszemy tylko: „idźcie do kina”, a wy – czytelnicy, zaufacie nam w ciemno i tłumnie ruszycie na premierę. Będzie nam jednak o tyle łatwiej, że do żadnego kina w te mrozy nie musimy nikogo wysyłać. „Glass Onion”, czyli kolejny film z serii „Na noże”, już od piątku 23 grudnia będzie można oglądać na Netfliksie. Czas zaoszczędzony na szukaniu rękawiczek i wiązaniu szalika, będziecie więc mogli przeznaczyć na zrobienie ciepłego kakao i zakopanie się pod kocem w domowych warunkach.

„Na noże 2”? To „łatwa piłka”

Nasza rola będzie też o tyle łatwiejsza, że recenzja „Onion Glass” to tzw. łatwa piłka. W świecie sportu określa się w ten sposób futbolówkę podaną tak dokładnie, że wystarczy ją już tylko wprowadzić do bramki; piłkę do siatkówki idealnie wystawioną do „ściny”; czy piłeczkę baseballową rzuconą prosto na odpowiedni koniec kija. Ten film można ze spokojnym sumieniem tylko chwalić. Doszukiwanie się w nim słabych punktów byłoby pracą jałową, skazaną z góry na niepowodzenie.

Nie jest to jednak „samograj” – recenzja nie napisze się autonomicznie, za sprawą sprytnego AI. Doskonałe podanie potrzebuje jeszcze wykończenia: wbicia piłki do bramki, przybicia siatkarskiego „gwoździa”, zaliczenia „home run”. Sceptyczny czytelnik usłyszał w swoim życiu już wystarczająco dużo podobnych pochwał: od znajomych, rodziny czy nieuczciwych bądź niekompetentnych recenzentów. Dlaczego miałby zaufać tym razem?