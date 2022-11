„Kobieta na dachu” triumfuje na EnergaCamerimage w Toruniu!

„Kobieta na dachu" to poruszający film stworzony przez kobiety, w tym reżyserkę i scenarzystkę Annę Jadowską, opowiadający historię sześćdziesięcioletniej położnej Miry, która nieoczekiwanie napada na bank uzbrojona w niewielki nóż kuchenny (w roli głównej Dorota Pomykała). Polska produkcja została doceniona przez krytyków i nagrodzona na założonym przez Roberta De Niro Tribeca Film Festival oraz na 47. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Hanoi. Teraz twórczynie mogą pochwalić się kolejnym osiągnięciem. Tytuł zdobył nagrodę dla najlepszego filmu na 30. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym EnergaCamerimage w Toruniu w konkursie filmów polskich.

„Kobieta na dachu". O czym opowiada film?

Mirka to sześćdziesięcioletnia położna. Jest świetna w swoim fachu, a jeszcze lepsza w ukrywaniu swoich potrzeb i uczuć. W domu też skupia się na innych – mężu i dorosłym synu. Czasem wymyka się na dach swojego bloku, żeby zapalić papierosa. To jedyna rzecz, jaką robi tylko dla siebie, aż do dnia, w którym napada na bank uzbrojona w niewielki nóż kuchenny. Czy wydarzenie to pozwoli, by Mirka spojrzała na swoje życie z innej perspektywy?

Obsada filmu: Dorota Pomykała („Sukienka", „Gotowi na wszystko. Exterminator"), Bogdan Koca („Powrót do tamtych dni", „Rojst'97"), Adam Bobik („Minuta ciszy", „Żeby nie było śladów", „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa"), Marta Nieradkiewicz („Wielka woda", „Pakt", „Głupcy"), Dobromir Dymecki („Planeta Singli", „Znaki", „Kamerdyner").

„Kobieta na dachu" zadebiutuje w polskich kinach 9 grudnia 2022 roku.

Czytaj też:

Poniedziałkowy QUIZ. Tematyka? ROZRYWKA!Czytaj też:

20+ nowości w tym tygodniu na Netflix. Sprawdźcie, co obejrzycie