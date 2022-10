„Mroczne wody”, „Banksterzy”. Co warto obejrzeć dziś w telewizji?

„Mroczne wody” – 21:35 TVP1



Film biograficzny przedstawiający sylwetkę niezłomnego prawnika. Adwokat Rob Bilott wypowiedział wojnę jednej z największych korporacji na świecie, która zatruwała środowisko naturalne.



„Noc w muzeum: Tajemnica grobowca” – 21:00 Polsat



Larry odkrywa, że tablica, dzięki której eksponaty ożywają, niszczeje i można ją uratować tylko w Muzeum Brytyjskim. Razem z synem, Nickiem, wyruszają do Londynu, aby rozwikłać tajemnicę tablicy.



„World Trade Center” – 23:10 Polsat



John McLoughlin i Will Jimeno to policjanci, którzy po zamachu 11 września 2001 roku zostali uwięzieni pod gruzami wież World Trade Center. Mężczyźni poświęcili wszystkie siły, aby pomóc poszkodowanym.



„Banksterzy” – 22:15 TVN



