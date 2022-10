Kate Winslet jako ikona Lee Miller. Jest pierwsze zdjęcie z filmu

Zdjęcia do filmu „Lee” w reżyserii Ellen Kuras („Zakochany bez pamięci”, „Zdrada”, „Kim jest Anna?”, „The Umbrella Academy”) odbywają się właśnie w Chorwacji. Produkcja nie jest biografią, jednak eksploruje najważniejszą dekadę życia Lee Miller. Jako kobieta w średnim wieku nie chciała być zapamiętana jako modelka i muza artystów. Przeciwstawiła się „regułom” własnych czasów i wyruszyła do Europy, aby relacjonować sytuację na froncie. Tam, korzystając z aparatu Rolleiflex, oddała głos tym, którzy zostali go pozbawieni. To, co Lee uchwyciła w Dachau i całej Europie, było przerażające i szokujące. Jej fotografie przedstawiające wojnę, jej ofiary i konsekwencje, pozostają jednymi z najważniejszych z okresu II wojny światowej. Zmieniła fotografię wojenną na zawsze, ale Lee zapłaciła za to ogromną osobistą cenę.

– Dla mnie była jest siłą, z którą trzeba się liczyć, a nie obiektem zainteresowania znanych mężczyzn, z którymi była związana. Ta fotografka, pisarka i reporterka robiła wszystko z miłością, pożądaniem i odwagą i jest ogromną inspiracją dla tych, którzy chcą wziąć życie za rogi i żyć pełnią życia – powiedziała Kate Winslet, opisując bohaterkę, którą gra.

W filmie, oprócz Kate Winslet pojawią się także: Andy Samberg, grający fotografa „Life Magazine” Davida E. Schermana; Alexander Skarsgård grający angielskiego surrealistę, malarza, fotografa, poetę i biografa Rolanda Penrose'a; Marion Cotillard grająca Solange D’Ayen, dyrektorkę mody francuskiego wydania „Vogue'a” i bliską przyjaciółkę Miller. Josh O’Connor wciela się w Tony’ego, młodego dziennikarza, a Andrea Riseborough gra brytyjską redaktorkę „Vogue'a” Audrey Withers.

