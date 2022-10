Jaworowicz wystąpiła w „Jaka to melodia?”. Oto, co myślą o jej śpiewie internauci

Elżbieta Jaworowicz w programie „Jaka to melodia?”

Elżbieta Jaworowicz, która na co dzień prowadzi popularną „Sprawę dla reportera”, pojawiła się ostatnio w innym programie TVP. Wykonała piosenkę w show „Jaka to melodia?”. Teraz mamy szansę dowiedzieć się, co myślą o tej interpretacji internauci.

76-letnia Elżbieta Jaworowicz jest jedną z najbardziej znanych dziennikarek Telewizji Polskiej. Wszystko za sprawą programu „Sprawa dla reportera”, który prowadzi nieprzerwanie od 1983 roku. Od jakiegoś czasu show spotyka się z dużą krytyką w internecie. Twórcom formatu zarzuca się niską rzetelność reportaży czy zapraszanie do studia gwiazd disco-polo, co nie pasuje do poruszanych w tym samym czasie w show tematów. Jaworowicz w „Jaka to melodia?” Jaworowicz ostatnio pojawiła się w nieco innej roli i w zupełnie nowym dla niej programie Telewizji Polskiej. Teraz produkcja show „Jaka to melodia?” podzieliła się w sieci nagraniem, na którym dziennikarka wykonuje piosenkę „Uciekaj moje serce” Seweryna Krajewskiego. Na tę okoliczność studio zalały serduszka, a Jaworowicz zajęła miejsce na krześle, układając nogi w charakterystyczny dla siebie sposób. facebook Internauci krytykują występ Jaworowicz Pod wideo, które znalazło się na Facebooku, pojawiła się masa komentarzy. Część internautów ostro skrytykowała występ Jaworowicz, jednak zdecydowanej większości jej wykonanie się podobało. Co pisali krytycy? „Niestety bez głosu do śpiewania. Lepiej niech zostanie głosem rozsądku w trudnych sprawach (...) Mamy naprawdę mnóstwo świetnie śpiewających ludzi w tym kraju i nie trzeba na siłę nikogo wypychać na scenę”; „Ciekaw jestem kiedy ją wypchną na lodowisko w hokejówkach”; „Tego nie da się słuchać. MASAKRA”; „Jak można pozwolić tak bardzo profanować muzykę?”; „Każda okazja jest dobra, żeby się popisać” - czytamy. Czytaj też:

