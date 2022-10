Masa nowości na Canal+ w październiku. Sprawdźcie, co obejrzycie

„Na chwilę, na zawsze” – 1 października



Najnowszy film Piotra Trzaskalskiego, w którym obok doświadczonych gwiazd polskiego kina – Kinga Preis, Paweł Domagała, Olaf Lubaszenko – zagrali utalentowani aktorzy młodego pokolenia: Martyna Byczkowska i Tomasz Włosok.

Zaledwie dwudziestodwuletnia piosenkarka Pola jest u szczytu sławy. Liczne koncerty i rzesza oddanych fanów sprawiają jednak, że młoda dziewczyna coraz gorzej radzi sobie z presją sławy. Po jednej z suto zakrapianych imprez dziewczyna doprowadza do brzemiennego w skutkach wypadku samochodowego. Ojciec, a jednocześnie agent Poli postanawia umieścić córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tam dziewczyna poznaje charyzmatycznego terapeutę, byłego muzyka, Borysa. Mimo ogromu dzielących ich różnic, między parą zaczyna rodzić się uczucie.



„Zbrodnie przyszłości” – 6 października



Najnowszy, wstrząsający obraz Davida Cronenberga, który walczył o Złotą Palmę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. W rolach głównych Viggo Mortensen Lea Seydoux oraz nominowana do Oscara® za rolę w głośnym obrazie „Spencer” Kristen Stewart.

Niedaleka przyszłość. Słynny artysta performer, Saul Tenser, tak jak pozostali ludzie doświadcza syndromu przyspieszonej ewolucji. On postanawia jednak uczynić z tego multimedialne widowisko. W świecie, w którym chirurgia i modyfikacje ciała stały się substytutem seksu, Tenser z pomocą swojej partnerki Caprice, w poszukiwaniu nowych form rozkoszy poddaje się kolejnym operacjom na oczach widzów. W pogoni za popularnością decyduje się na nieodwracalne modyfikacje.



„Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song” – 11 października



Pełnometrażowy dokument przedstawiający sylwetkę światowej sławy piosenkarza i autora tekstów, Leonarda Cohena, przez pryzmat jego międzynarodowego hitu „Hallelujah”. Pełen niepublikowanych dotychczas materiałów archiwalnych, w tym osobistych notatek i fotografii artysty, nagrań z występów oraz wywiadów i wypowiedzi innych artystów film, ukazuje drogę Cohena na szczyty list przebojów.



„Minionki: Wejście Gru”



Lata 70. na jednym z wielu miejskich przedmieść. Zaledwie dwunastoletni Gru już snuje plany o przejęciu władzy nad światem opracowując tajne plany w swojej piwnicy. Nie udaje mu się jednak odnieść sukcesu do czasu, kiedy spotyka Kevina, Stuarta, Boba i Otto. Łącząc siły z Minionkami, przyszły pan zła projektuje niezwykłą broń i stara się zostać członkiem niesławnej grupy złoczyńców — Vicious 6.



„Lena i śnieżek”



Chwytająca za serce opowieść o niezwykłej przyjaźni nastolatki i lwiątka. W filmie, obok aktorów młodego pokolenia, wystąpili gwiazdorzy kultowego serialu „Prison Break” - Robert Knepper i Wade Williams.

Lena to nieśmiała nastolatka, która właśnie przeprowadziła się do nowego miasta. Pewnego dnia znajduje białe lwiątko, które uciekło dwóm nieporadnym złodziejom, którzy mieli dostarczyć skradzione zwierzę do bogatego kolekcjonera. Pragnąc uchronić „Śnieżka” przed kolejnym porwaniem, Lena postanawia ukryć nowego przyjaciela.



„Paryż, 13. dzielnica”



Nominowany do Złotej Palmy i pięciu Cezarów elektryzujący francuski melodramat o współczesnych kochankach. Obraz jest ekranizacją komiksowego hitu Adriana Tomine’a, „Śmiech i śmierć”.

13. dzielnica Paryża. Gigantyczne blokowisko na południu miasta miłości. Pracująca w call centre Emile zakochuje się w swoim współlokatorze, nauczycielu Camille'u. Mężczyzna, choć podejmuje erotyczną grę z dziewczyną, nie chce angażować się emocjonalnie. Do czasu, gdy pojawia się ta trzecia – Nora. Agentka nieruchomości z Bordeaux, która porzuciła swoje poukładane życie, by zacząć studia w Paryżu jest obsesyjnie wręcz zafascynowana pracującą na seks-kamerce Amber.



„Pan wypadek: Wakacje zabójcy”



Znany m.in. ze sportowej serii „Champion” Scott Adkins w drugiej części przygód płatnego zabójcy.

The Accident Man powraca i tym razem musi pokonać najlepszych zabójców na świecie, by ochronić niewdzięcznego syna szefa mafii, ocalić życie jedynego przyjaciela i ożywić relację ze swoim maniakalnym ojcem.



„Czarny telefon”



Ekranizacja opowiadania Joego Hilla, syna literackiego mistrza grozy Stephena Kinga. W wyczekiwanym przez miłośników horrorów filmie wystąpił m.in. Ethan Hawke.

Na mieszkańców Denver pada blady strach, gdy w niewyjaśnionych okolicznościach znika kolejne dziecko. Wszyscy zastanawiają się czy będą kolejni. W tym samym czasie trzynastoletni Finney co noc nawiedzany jest przez koszmary o czarnych balonach. Pewnego dnia chłopiec spotyka nieznajomego mężczyznę, któremu pomaga pozbierać rozrzucone zakupy. Po kilku godzinach budzi się w piwnicy, gdzie na niepodłączony telefon zaczynają dzwonić do niego poprzednie ofiary.Czytaj też:

