Małgorzata Kożuchowska gorzko o macierzyństwie. Udzieliła szczerego wywiadu

Małgorzata Kożuchowska została mamą Jana Franciszka w październiku 2014 roku i od razu pochwaliła się tym faktem w mediach społecznościowych. Gwiazda miała wówczas 34 lata. Ojcem dziecka jest mąż aktorki Bartek Wróblewski, którego poślubiła w 2008 roku.

Małgorzata Kożuchowska o macierzyństwie

Ostatnio Małgorzata Kożuchowska udzieliła bardzo szczerego wywiadu Magdzie Mołek na kanale „W moim stylu”. Aktorka otwarcia przyznała, że chciałaby mieć drugie dziecko i poniekąd ma poczucie przegapionej szansy. – Chciałabym mieć drugie dziecko. Wiesz, to jest takie niespełnienie. Chciałabym, ale cieszę się, że jest Jasiu. Jestem przeszczęśliwa i jakby być może dlatego, że wiem, że to było takie trudne, to tak bardzo to też doceniam – podkreśliła. W czasie rozmowy wyznała, że gdyby mogła, to cofnęłaby czas. – Gdybym właśnie, nie wiem, mogła decydować wcześniej, czy tam wrócić wstecz, to bym się tym wcześniej zajęła – przyznała. Aktorka nie ukrywała, że posiadanie dziecka było dla niej jak cud. W innych wywiadach wielokrotnie podkreślała, że w walce o starania o dziecko ocknęła się w ostatniej chwili.

Fani krytykują wywiad Mołek z Kożuchowską

Wywiad Magdy Mołek z Małgorzatą Kożuchowską nie wszystkim się jednak spodobał. W komentarzach na YouTube pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Fani twierdzili, że panie mogą się nie lubić. Aktorka przez większość rozmowy patrzyła w podłogę. Internauci zarzucali celebrytkom także poruszanie nieciekawych wątków. „Jaka szkoda, że ta rozmowa taka nieudana. Ostatnio widziałam kilka wywiadów z nią i wszystkie super, szczere i ciekawe, a tutaj ewidentnie coś nie gra, rozmowa o niczym”; „Bardzo źle się oglądało ten wywiad. Miałam wrażenie, że pani Kożuchowska nie czuła się komfortowo, ponieważ nie patrzyła w ekran”; „Niestety ciężko się słucha, rozmowa, jak z karierowiczką, pracoholiczką, o sławie i kasie. Tutaj zwykle doceniam szczere wywiady, gdzie poznajemy rozmówcę, jako człowieka” – czytamy pod nagraniem.

