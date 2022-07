Kevin Spacey nie przyznaje się do oskarżeń o napaści na tle seksualnym

Po zakończonym śledztwie w maju, aktorowi zarzucono cztery napaści na trzech różnych mężczyzn. Wszystkie miały tło seksualne. Z dowodów, które zgromadzono, wynika też, że Kevin Spacey został oskarżony o skłonienie innej osoby do penetracji seksualnej bez jej zgody. Służby aż przez rok zapoznawały się z dokumentacją i dowodami zebranymi przez Metropolitan Police.

W połowie czerwca 62-latek postanowił dobrowolnie stawić się w Wielkiej Brytanii, by usłyszeć zarzuty. Wówczas po raz kolejny podkreślił swoją niewinność. Wcześniej w oświadczeniu dla programu „Good Morning America” podkreślił, że zamierza zaprzeczyć oskarżeniom. Podczas przesłuchania zrobił to za niego jego prawnik. Następnie Kevin Spacey zapewnił, że ze względów zawodowych musi wrócić do Stanów Zjednoczonyhch i został bezwarunkowo zwolniony za kaucją.

Kevin Spacey twierdzi, że jest niewinny

Kolejne przesłuchanie Kevina Spacey odbyło się w czwartek 14 lipca. 62-latek pojawił się w londyńskim sądzie w niebieskim garniturze, błękitnej koszuli i krawacie w kropki. Po odczytanych przez sędziego zarzutach na wszystko odpowiedział że jest niewinny.

Brytyjskie służby zarzucają aktorowi cztery napaści na tle seksualnym na trzech różnych mężczyzn, a także jeden przypadek spowodowania, że osoba zaangażowała się w aktywność seksualną bez jej zgody. Według zagranicznych mediów zarzuty dotyczą dwóch rzekomych incydentów w Londynie, do których miało dojść w 2005 roku, a kolejnego w 2008 roku. Według służb do jeszcze dwóch zdarzeń doszło w Gloucestershire w 2013 roku.

