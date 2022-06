Marvel pokazał pierwszą gejowską wersję Spider-Mana. Poznajcie Web-Weaver

Wiemy, że Marvel przedstawi pierwszego gejowskiego Spider-Mana w nadchodzącym wydaniu zeszytu „Edge of Spider-Verse #5”. Steve Foxe, który jest autorem publikacji, pokazał już na Twitterze grafiki koncepcyjne, ukazujące nowe wcielenie bohatera, uwielbianego przez miliony ludzi na całym świecie. Jak zauważył twórca, nie mógł stworzyć bohatera, który będzie reprezentował wszystkich gejów.

„Coś, z czego od razu zdałem sobie sprawę, tworząc Web-Weavera, to że nie może – i nie powinien – reprezentować WSZYSTKICH gejów. Żadna postać nie może” – podkreślił Foxe. „Jego nieustraszona kobieca tożsamość ma kluczowe znaczenie dla tego, kim jest, ale to nie jest clue tej HISTORII, którą będziesz mógł poznać już we wrześniu!” – dodał.

Różne wcielenia Spider-Mana

Inspiracją do powstania bohatera miały być projekty McQueena i Muglera. Oczywiście efekt jest unikalny, jak wszystkie dotychczasowe wcielenia Spider-Mana. Web-Weaver ma strój utrzymany w czarno-żółto-białej kolorystyce, zaakcentowany szerszymi rękawami i eleganckim logo.

Nowa seria zeszytów jest inspirowana pomysłami Dana Slotta, Marka Bagleya i wielu innych twórców. Każde wydanie opowiada historie bohaterów multiwersum takich jak Spider-Man Noir czy Spider-Ham.

