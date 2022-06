Johnny Depp wróci do „Piratów z Karaibów”? Jest komentarz przedstawicieli aktora

W poniedziałek 27 czerwca zagraniczne media zaczęły rozpisywać się o tym, że Johnny Depp wróci do „Piratów z Karaibów” i ponownie wcieli się w rolę Jacka Sparrowa. Jako pierwsze informację tę podało PopTopic. „Disney jest bardzo zainteresowany naprawieniem swoich relacji z Johnnym Deppem” – czytamy. „Mają wielką nadzieję, że Johnny im wybaczy i wróci na plan do swojej kultowej roli” – stwierdzili dziennikarze.

Zanim jednak informacja ta dotarła do wszystkich fanów filmowego Jacka Sparrowa, przedstawiciel aktora zdementował plotki na antenie NBC News, mówiąc, że to informacje „wyssane z palca”.

Depp grał Kapitana Jacka Sparrowa we wszystkich pięciu filmach z serii. Ostatnim jest „Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara” z 2017 roku.

W maju producent „Piratów” Jerry Bruckheimer, który obecnie pracuje nad dwoma kolejnymi filmami z serii, zapytany o to, czy Depp wróci na plan, odpowiedział: „Nie w tym momencie”. – Co do jego obecności w filmach w przyszłości – nic nie zostało jeszcze rozstrzygnięte – dodał jednak w rozmowie z „The Sunday Times”.

Co mówi Depp o możliwym powrocie do „Piratów z Karaibów”?

Kiedy informacja ta dotarła do Deppa, który akurat zaangażowany był w proces o zniesławienie, jaki wytoczył swojej byłej żonie Amber Heard, aktor stwierdził, że nie jest zainteresowany powrotem do roli Sparrowa. Co więcej, podczas jednego dni w sądzie adwokat Heard Ben Rottenborn zapytał aktora: „Czy prawdą jest, że nawet jeżeli Disney przyszedłby do pana z 300 mln dolarów i milionem alpak, nic na świecie nie skłoniłoby pana do powrotu na plan »Piratów z Karaibów«?”. „To prawda, panie Rottenborn” – odpowiedział Depp.

