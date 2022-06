Dlaczego Harry Styles nie zagrał Elvisa Presleya? Reżyser odpowiedział

Harry Styles swoją karierę aktorską rozpoczął w „Dunkierce”, oglądać mogliśmy go jako Erosa, brata Thanosa w „Eternalsach” (w tym wypadku więcej Harry'ego zobaczymy z pewnością w kolejnej części), a niedługo obejrzeć będziemy mogli „Nie martw się kochanie”, gdzie artysta zagrał u boku Florence Pugh oraz „My Policeman”. Styles miał szansę wcielić się w też legendę rock n'rolla Elvisa Presleya. Wybór reżysera biografii padł jednak ostatecznie na Austina Butlera. Teraz dowiedzieliśmy się, dlaczego.

Dlaczego Harry Styles nie zagrał Elvisa Presleya?

Chwaląc talent Harry'ego Stylesa, Buz Luhrmann w rozmowie z australijskim podcastem „Fitzy & Wippa” przyznał, że problemem z obsadzeniem piosenkarza w roli Elvisa Presleya, jest fakt, że on sam jest już uważany za IKONĘ. Zapewnił przy tym, że Styles jest naprawdę utalentowanym aktorem i bardzo chciałby w przyszłości pracować z nim przy jakimś projekcie. - Jest takim wspaniałym duchem, a ja mam do powiedzenia na jego temat same wspaniałe rzeczy - podkreślił.

Film „Elvis”, w którym główną rolę zagrał Austin Butler, miał już swoją premierę podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Zebrał 12-minutową owację na stojąco. - Jeżeli chodzi o Austina, to naprawdę nie chodziło o WYBÓR. To tak, jakby urodził się, żeby zagrać tę rolę - mówił Luhrmann. Dodał też, że aby przypieczętować umowę otrzymał od Butlera taśmę, na której zarejestrowane jest nagranie wersji przeboju „Unchained Melody” z 1965 roku.

Kto jeszcze w obsadzie filmu „Elvis”

W filmie „Elvis” oprócz Austina Butlera zobaczymy Toma Hanksa jako Toma Parkera, a Helen Thomson gra matkę Elvisa, Gladys. Richard Roxburgh wciela się w Vernona, ojca Elvisa, a Olivia DeJonge Priscillę, żonę gwiazdora. Inni członkowie obsady to Luke Bracey grający Jerry'ego Schillinga, Natasha Bassett grająca Dixie Locke'a, David Wenham grający Hanka Snowa, Kelvin Harrison Jr. grający B.B. Kinga, Xavier Samuel grający Scotty'ego Moore'a oraz nominowany do Oscara Kodi Smit-McPhee który zagrał Jimmiego Rodgersa Snowa.

„Elvis” pojawi się w kinach już 24 czerwca.

