W maju z Netfliksa znikną te seriale i filmy. Sprawdźcie, co warto nadrobić

Netflix w każdym miesiącu uzupełnia swoją ogromną bibliotekę o kolejne tytuły. Często są to jednak produkcje jedynie wypożyczane, kupowane na licencji. Dlatego też co pewien czas platforma informuje o zmianach i usuwaniu niektórych propozycji. Wszystko dzieje się z wyprzedzeniem, by zainteresowani nimi widzowie mieli szansą nadrobić zaległości.

Do końca maja 2022 roku zniknie z Netfliksa ponad 25 tytułów. Mowa o produkcjach takich jak „StartUp”, „Egzorcysta”, „Żony Atlanty” czy „Jak zostać Bogiem na Florydzie”. Co jeszcze usunie serwis? Sprawdźcie.

19 maja





„Ogniem i mieczem”„Gangster Squad. Pogromcy mafii”„Anchor Baby”„Pan Kwacki”„Sekcja rytmiczna”„Tammy”



20 maja



„No Longer kids”„The Witness Who Didn't See Anything”„The Married Couples”„Bye Bye London”„Fifty Year Old Teenager”„Raya and Sakina”„Sayed the Servant”„The Schoold of Mischief”



23 maja





„Ekstremalny raport kulinarny”



26 maja



„Egzorcysta: Początek”„Egzorcysta III”



31 maja



„StartUp”„Bad Blood”„Jak zostać Bogiem na Florydzie”„Saint & Strangers”„Żony Atlanty”„Żony medycyny” Czytaj też:

„Irma Vep” – nowy miniserial HBO Max. To adaptacja znanego filmu