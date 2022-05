Joanna Kulig zagrała w filmie „She Came To Me”. Pokazała fotki z hollywoodzkimi gwiazdami

Na fotkach, zamieszczonych przez Joannę Kulig, widzimy obsadę i ekipę nadchodzącej produkcji. Pojawiają się m.in. Anne Hathaway czy znany z serialu „Gra o tron” Petere Dinklage.

Zdjęcia do filmu „She Came To Me” ruszyły jesienią 2021 roku w Nowym Jorku. Reżyserią zajęła się Rebecca Miller, która może pochwalić się takimi produkcjami, jak „Dowód” z Anthonym Hopkinsem czy „Plan Maggie” z Ethanem Hawke i Julianne Moore. Muzykę do filmu skomponował z kolei dwukrotny zdobywca Oscara Alexandre Desplat.

O czym będzie film „She Came To Me”?

Bohaterami filmu mają być między innymi kompozytor, który walczy z brakiem weny i na nowo odkrywa swoją pasję po nocy spędzonej z nieznajomą, para utalentowanych nastolatków, którzy udowadniają, że ich miłość będzie trwać wiecznie oraz kobieta, która zdaje się być spełniona, ale niespodziewanie na jej drodze staje wielka miłość.

Niestety, twórcy jeszcze nie ustalili daty premiery obrazu z Joanną Kulig.

Kariera Joanny Kulig

Od czasu wielkiego sukcesu „Zimnej wojny” Joanna Kulig cieszy się również dużym zainteresowaniem zagranicznych twórców. Aktorka zagrała jedną z głównych ról w serialu „The Eddy” Netflixa oraz francuskim filmie „Comprone”. Warto również przypomnieć, że 2011 roku Kulig zagrała u boku Juliette Binoche we francusko-polskiej produkcji „Sponsoring”, a jej rola została nagrodzona między innymi Złotym Lwem na Festiwalu w Gdyni.

