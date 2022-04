Nowy singiel Lady Gagi. Utwór powstał do filmu „Top Gun: Maverick”

Utwór został napisany specjalnie do filmu i będzie go można usłyszeć w różnych momentach filmu. Za produkcję nagrania „Hold My Hand” odpowiadają Lady Gaga i BloodPop, których wspomagał Benjamin Rice. Ponadto, filmowa wersja piosenki wzbogacona została o produkcję i aranżację Harolda Faltermyera i Hansa Zimmera.

Dla Lady Gagi „Hold My Hand” to powrót do piosenek filmowych. Przypomnijmy, gwiazda odpowiadała wcześniej za utwory, które znalazły się m.in. na soundtracku „Narodzin gwiazdy” (2018). Ścieżka muzyczna zapewniła artystce Oscara, dwie nagrody Grammy, statuetkę BAFTA, Złoty Glob oraz wyróżnienie Critics' Choice. Przed premierą „Hold My Hand”, Lady Gaga zapowiadała nadchodzący singiel, publikując w mediach społecznościowych fragment tekstu.

„Top Gun: Maverick” – o czym będzie film?

Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarce wojennej, Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być – na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Staje na czele spec-grupy pilotów szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było. Spotyka porucznika, Bradleya „Roostera” Bradshawa (Miles Teller), syna swojego przyjaciela, Nicka „Goose'a” Bradshawa. Nick zginął podczas jednej z misji.Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz wydarzeniom z przeszłości. Stawia wysokie wymagania tym, którzy zostali wybrani do niebezpiecznej misji. W filmie zobaczymy m.in. Toma Cruise’a, Milesa Tellera, Jennifer Connelly, Jona Hamma, Eda Harrisa oraz Vala Kilmera.

Film „Top Gun: Maverick” zadebiutuje w kinach już 27 maja!

