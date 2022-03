Gala BAFTA 2022. Kto zdobył statuetkę i jak prezentowały się gwiazdy? Mamy zdjęcia

Galę BAFTA poprowadziła Rebel Wilson, która oczarowała wszystkich odchudzoną sylwetką. Aktorka i producentka swoją metamorfozą skradła show, a zdjęciem z corocznego wydarzenia pochwaliła się w sieci. W poście nie tylko wspomniała o markach, w których ubraniach i dodatkach wystąpiła, ale też wspomniała, że po próbie miała zaledwie godzinę na przygotowanie się.

instagram

BAFTA 2022. Jak prezentowały się gwiazdy?

Gala BAFTA odbyła się w Royal Albert Hall, a na czerwonym dywanie pojawiło się wiele znanych gwiazd w tym Emma Watson, Lady Gaga, Millie Bobby Brown, Salma Hayek, Naomi Campbell, Benedict Cumberbatch i Sophie Hunter, oraz Tom Hiddleston i Lucy Boynton.

Galeria:

BAFTA 2022

BAFTA 2022 zwycięzcy

Mimo sporej konkurencji to produkcja „Psie pazury” okazała się wielką wygraną i zdobyła statuetkę za najlepszy film. Reżyser również został doceniony, Jane Campion otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię. Za najlepszy film brytyjski został uznany „Belfast”, który pokonał „Dom Gucci”, „Nie czas umierać” czy „Ostatniej nocy w Soho”. Wyróżnienie za najlepszy film nieanglojęzyczny powędrowało do twórców „Drive My Car”, a najlepszym filmem dokumentalnym okazał się „Summer of Soul”. Za najlepszą aktorkę została uznana Joanna Scanlan, która wystąpiła w produkcji „Po miłości”. Statuetka za najlepszą drugoplanową rolę trafiła w ręce Ariana DeBose za rolę w „West Side Story”. Will Smith otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy aktor za kreację „King Richard: Zwycięska rodzina”. Zaskoczeniem nie był triumf „Diuny”. Film otrzymał nagrodę w kategorii najlepszej muzyki, zdjęć, scenografii, dźwięku i wizualnych efektów specjalnych. Jury doceniło także montaż filmu „Nie czas umierać” oraz obsadę w „West Side Story”.

Czytaj też:

Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski przenoszą swój program do Onetu. Dziś pierwszy odcinek