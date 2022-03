„Better Call Saul” wraca ze zwiastunem finałowego sezonu. Wszystko, co wiemy o kolejnej odsłonie

Serial opowiada historię prawnika Jamesa McGilla siedem lat przed wydarzeniami z „Breaking Bad” (przywoływane są również zdarzenia przyszłe oraz postacie lub aktorzy tego serialu). Wszystkie dotychczasowe sezony „Better Call Saul” oglądać można na platformie Netflix.



Teraz wszyscy fani „Zadzwoń do Saula” doczekali się zwiastuna kolejnej odsłony serii. W 6. sezonie w głównej roli powraca oczywiście Bob Odenkirk, ale także: Jonathan Banks (Mike), Giancarlo Esposito (Gus), Mark Margolis (Hector Salamanca) oraz bliźniacy Luis i Daniel Moncada (Marco i Leonel Salamanca). Na ekranie pojawią się również: Rhea Seehorn (Kim), Michael Mando (Nacho), Patrick Fabian (Howard) i Tony Dalton (Lalo).

„Better Call Saul”. Kiedy premiera 6. sezonu?



Wiadomo, że kolejny sezon podzielony zostanie na dwie części. Pierwsza z nich zadebiutować ma 18 kwietnia 2022 roku z 7 odcinkami. Druga pojawi się 11 lipca z 6 odcinkami. Finał sezonu ma być wyemitowany na AMC 15 sierpnia 2022 roku. Dzielenie kolejnego sezonu na części może być dość frustrujące dla fanów, jednak spowodowane jest to faktem, że twórcy chcą, aby serial kwalifikował się do dwóch oddzielnych cykli Primetime Emmy Award. W ostatnim czasie na takie rozwiązanie decydują się producenci wielu formatów. Podobnie było zresztą z bazowym „Breaking Bad”. Na polskim Netfliksie epizody będą debiutować dzień po premierze w Stanach Zjednoczonych.

Co nowego w 6. sezonie „Zadzwoń do Saula”?

Nowy zwiastun „Better Call Saul” ukazuje, jak Goodman staje się coraz to bardziej sławnym prawnikiem wśród przestępców. Płaci za to jednak wysoką cenę – przylega do niego łatka „Salamanca Guy” (ang. „Faceta z Salamanki”) po tym, jak angażuje się w pracę z kartelem.

Niestety, może się to okazać niebezpieczne zarówno dla Jimmy'ego, jak i Kim (Rhea Seehorn). To dlatego, że Lalo Salamanca (Tony Dalton) przeżył próbę morderstwa zorganizowaną przez Gusa Fringe'a (Giancarlo Esposito) pod koniec sezonu 5., a tajna wojna między Fringem a kartelem może dotknąć nawet Jimmy'ego i Kim. Co gorsza, Howard (Patrick Fabian) postanowił zbudować sprawę przeciwko Jimmy'emu, aby uniemożliwić mu praktykowanie prawa.

