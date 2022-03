„The Batman” od dziś w kinach. A kiedy film pojawi się na HBO Max?

„Film przedstawia Batmana we wczesnych latach jego życia, starającego się zrównoważyć w sobie wściekłość i potrzebę sprawiedliwości, podczas gdy bada niepokojącą tajemnicę, która terroryzuje Gotham. Robert Pattinson w surowy, intensywny sposób przedstawia Batmana jako rozczarowanego, zdesperowanego samozwańczego stróża prawa, który zdaje sobie sprawę z tego, że pochłaniający go gniew nie czyni go wcale lepszym od bezwzględnego seryjnego mordercy, na którego poluje” – czytamy w opisie wyczekiwanego filmu.

„The Batman”. Kto zagra w filmie?



Przypomnijmy, w filmie w Bruce'a Wayne'a wciela się Robert Pattinson, Zoe Kravitz gra Kobietę Kot (Selina Kyle), Jeffrey Wright wciela się w Jamesa Gordona, komisarza policji w Gotham City i dojusznika Batmana, Collin Farrell w Pingwina (Oswald Cobblepot), Paul Dano w Człowieka-Zagadkę, Andy Serkis w Alfreda Pennywortha, lokaja i mentora Wayne'a. W "The Batman" wystąpili także: Barry Keoghan jako Stanley Merkel, oficer policji[11], Jayme Lawson jako Bella Reál, kandydatka na burmistrza Gotham City, Alex Ferns jako komisarz Pete Savage, Gil Perez-Abraham, bliźniaki Charlie Carver i Max Carver oraz Rupert Penry-Jones i Con O'Neill.

Kiedy „The Batman” pojawi się na HBO Max?

W związku z tym, że już 8 marca do Polski wchodzi na dobre HBO Max, a wraz z nim produkcje uznanych światowych marek, takich jak Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network oraz Max Original, „The Batman” obejrzymy także na tej platformie. Kiedy? Już 45 dni po premierze kinowej filmu. Oczekuje się zatem, że obraz Matta Reevesa zobaczymy w serwisie streamingowej już 19 kwietnia 2022 roku.

W ubiegłym roku, głównie ze względu na pandemię koronawirusa, Warner Bros. zdecydowało się na premierę filmów zarówno w kinach jak i na HBO Max tego samego dnia. Niektórzy fani spodziewali się, że to samo będzie z nowym Batmanem. Warner Bros. ogłosił jednak już wcześniej, że w 2022 roku, ich filmy będą udostępniane na platformach streamingowych 45 dni po premierach kinowych.

