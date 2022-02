Cillian Murphy jako Robert Oppenheimer. Gwiazdor „Peaky Blinders” zagra „ojca bomby atomowej” u Nolana

Przy okazji zaprezentowania tego, jak Cillian Murphy wygląda jako Robert Oppenheimer, twórcy filmu przekazali, że do obsady dołączy także Kenneth Branagh – który już wcześniej zagrał w „Tenet” i „Dunkierce”, współpracując z Christopherem Nolanem. Branagh, aktor i reżyser, jest ostatnio niezwykle popularny – głównie za sprawą jego filmu „Belfast”, który otrzymał trzy nominacje do Oscara. Teraz możemy go oglądać także jako Herkulesa Poirota w filmowej adaptacji „Śmierci na Nilu” Agathy Christie.

Pierwsze zdjęcie Murphy'ego jako Oppenheimera przedstawia aktora z papierosem w ustach, co jest ukłonem w stronę uzależnienia znanego naukowca od nikotyny. Fizyk był tak nałogowym palaczem, że w końcu zachorował na raka gardła.

twitter

„Oppenheimer”. Co wiemy o filmie?

Budżet filmu „Oppenheimer” wynosi 100 milionów dolarów, co zdarza się nieczęsto, jeżeli mowa o biograficznych produkcjach. Kinomaniacy już zachodzą w głowę, jak Nolan przedstawi sławnego dyrektora naukowego Projektu Manhattan, który nazywany jest „ojcem bomby atomowej”. Scenariusz do obrazu, którego autorem jest także Nolan, oparty został na nagrodzonej Pulitzerem w 2005 roku książce „American Prometheus: The Triumph of J. Robert Oppenheimer”, autorstwa Kaia Birda i Martina J. Sherwina. Film „Oppenheimer” będzie pierwszym projektem Nolana od czasu, gdy reżyser rozstał się z Warner Bros.

Obsada filmu „Oppenheimer”

W obsadzie „Oppenheimera” Nolana występuje także Florence Pugh jako Jean Tatlock, która miała romans z Oppenheimerem i była członkinią Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. Benny Safdie zagra Edwarda Tellera, członka Projektu Manhattan i węgierskiego fizyka, uważanego za „ojca bomby wodorowej”. W filmie występują również Emily Blunt jako Katherine Vissering Oppenheimer, żona J. Roberta Oppenheimera, a także Jack Quaid, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Rami Malek, Robert Downey Jr. i Matt Damon.

Czytaj też:

Tomasz Kot zagra w międzynarodowym filmie. To hollywoodzka produkcja