Szef TV Republika apeluje o wpłaty. „Tylko z państwa pomocą będziemy mogli dalej istnieć”

– To państwa dzieło. Dzięki wam zbudowaliśmy największą stację informacyjną w Polsce. Wyprodukowaliśmy cztery debaty prezydenckie. Pokazywaliśmy zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego w Polsce i prezydenta Trumpa w Waszyngtonie. Byliśmy na konferencji CPAC w Stanach Zjednoczonych, a następnie zorganizowaliśmy CPAC Poland w Rzeszowie – mówił najnowszym nagraniu prezes TV Republika.

Prezes TV Republika grzmi, że stacja jest „na celowniku obecnej władzy”. Padły słowa o „zmowie”

– Za wspólny rok podziękowaliśmy państwu wystrzałowym sylwestrem w Chełmie. To wszystko, dzięki wam, naszym widzom. Razem tworzymy Dom Wolnego Słowa. Dom, który dziś znajduje się na celowniku obecnej władzy. Zmowa na rynku reklam sprawia, że nie możemy w pełni realizować naszych celów. Dlatego potrzebujemy państwa regularnego wsparcia – kontynuował Tomasz Sakiewicz.

Szef Telewizji Republika podkreślił, że dzięki temu „stworzono ultra nowoczesne studio wyposażone w kamery-roboty, slidery, nowoczesną ścianę LED i wiele innych rozwiązań, które pozwalają mówić prawdę bez kompromisów”. Sakiewicz prosi widzów o założenie zlecenia stałego i wpłaty na konto TV Republika. – Robimy to dla państwa i tylko z państwa pomocą będziemy mogli istnieć dalej. Włącz prawdę – podsumował.

Tomasz Sakiewicz kolejny raz przypomina o wpłatach. Wini Donalda Tuska

W podobnym tonie władze Telewizji Republika wypowiadały się w lipcu 2025 r. Wówczas alarmowano o „próbie zablokowania kont Fundacji Niezależne Media, będącej jednym z filarów działalności TV Republika”. – To Donald Tusk przy pomocy podległych sobie urzędników postanowił zniszczyć fundację, która spowodowała, że dzisiaj Telewizja Republika istnieje i się rozwija – przekonywał wtedy Sakiewicz.

Czytaj też:

Karol Nawrocki stanął w obronie TV Republika. „Nie ma na to mojej zgody”Czytaj też:

Kłopot TV Republika, nowe fakty ws. wniosku. Wiadomo, kiedy zapadnie decyzja