Doda i Rozenek-Majdan razem w Sejmie. Dla zwierząt zawiesiły topór wojenny?

Na wtorkowych obradach Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt w Sejmie RP pojawiły się wyjątkowe gościnie. W posiedzeniu udział wzięły prezenterka Małgorzata Rozenek-Majdan oraz piosenkarka Dorota Rabczewska. Obie od lat publicznie angażują się w działania na rzecz poprawy losu zwierząt.

Choć głównym tematem obrad były projekty dotyczące używania fajerwerków, jeszcze przed wejściem na salę Dorota Rabczewska zapowiedziała, że liczy na możliwość zabrania głosu w sprawie schronisk dla zwierząt. – Będziemy starać się walczyć i przyspieszać tematy związane z bezdomnością zwierząt – zapowiedziała artystka.

Doda ostro o schroniskach. „To dochodowy biznes”

W swojej wypowiedzi piosenkarka zwróciła uwagę na potrzebę zaostrzenia kontroli nad losem zwierząt, które trafiają do schronisk. Wskazywała na konieczność obowiązkowego czipowania oraz kastracji, a także mówiła wprost o brutalnym traktowaniu zwierząt.

Jak podkreślała, skala nieprawidłowości w niektórych schroniskach jest ogromna. – To coś strasznego. Dopóki bezdomność będzie się opłacała, zawsze to będzie dochodowy biznes – mówiła.

– Polska kocha zwierzęta, Polacy kochają zwierzęta, to jest wykorzystywanie naszej niewiedzy. Ale się skończyło, skończyło się babci sr... – dodała. Jej słowa wywołały duże poruszenie wśród zgromadzonych oraz mediów obecnych na miejscu.

Małgorzata Rozenek-Majdan: „Musimy uderzyć w sedno problemu”

Dobrostan zwierząt jest równie ważnym tematem dla Małgorzaty Rozenek-Majdan. Tuż przed wizytą w Sejmie prezenterka odwiedziła jedną z wiodących fundacji zajmujących się pomocą bezdomnym zwierzętom. Relację z tej wizyty opublikowała w mediach społecznościowych.

Przy tej okazji mówiła o projekcie, przy którym od dłuższego czasu współpracuje, dotyczącym sterylizacji i kastracji zwierząt. – Musimy uderzyć w sedno problemu, nadmiar urodzin bezdomnych zwierząt – podkreślała.

Już podczas obrad w Sejmie Rozenek-Majdan zaapelowała także do Pałacu Prezydenckiego o większą uważność wobec projektów ustaw, zwłaszcza inicjatyw obywatelskich.

– Apeluję również do Pałacu Prezydenckiego, żeby za każdym razem z ogromną uwagą pochylał się nad projektami, szczególnie tymi projektami obywatelskimi. A propos petard, o których dzisiaj rozmawialiśmy, wydarzenia z przełomu roku w Szwajcarii wyraźnie pokazują, że petardy i źle używane środki pirotechniczne są naprawdę niebezpieczne i chyba co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Dziękuję wszystkim, którzy walczą o prawa zwierząt. To na pewno długa droga. Długa droga przed nami. To wszystko się dzieje i jeszcze będzie się działo bardzo długo. Ale my jako strona obywatelska możemy powiedzieć wprost: nie odpuścimy – powiedziała.

Słowa te wywołały falę braw, a poparcie wyraziła także Dorota Rabczewska. Warto zauważyć, że obie gwiazdy są od lat skonfliktowane – być może sprawa zwierząt sprawi, że zawieszą wojenny topór.

