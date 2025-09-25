Jolanta Pieńkowska odchodzi z TVN. Podała powód

W czwartek z widzami pożegnała się Jolanta Pieńkowska. Dziennikarka po raz ostatni poprowadziła w czwartek program „Fakty po południu”.

— Nie odchodzę na emeryturę. Chcę po prostu mieć czas dla siebie i swoich najbliższych, a życie przyniesie to co przyniesie. Czas pokaże, co będę robić — zwróciła się do widzów TVN.

Jolanta Pieńkowska odchodzi z TVN. Kwiaty i wspomnienia

Znana dziennikarka została pożegnana przez współpracowników, którzy wręczyli jej kwiaty.

– Od blisko 20 lat spotykamy się na antenach TVN24, TVN24 BiS i TVN. W tym czasie poprowadziłam setki programów, wywiadów, wydań specjalnych, w tym między innymi francuski wieczór wyborczy czy zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Byłam też korespondentką w Nowym Jorku – dodała Pieńkowska.

— Za każdy program dziękuję każdej redakcji, każdemu zespołowi i każdej osobie, z którą pracowałem. Dziękuję też państwu, bo bez państwa obecności z pewnością tutaj nie byłoby mnie. Dzisiaj mówię po raz ostatni. To były „Fakty po południu” – zakończyła program.

Kariera Jolanty Pieńkowskiej. TVP, Twój Styl, Trójka i TVN

Jolanta Pieńkowska związana jest z mediami przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Najpierw przez kilkanaście prowadziła główne wydanie „Wiadomości” TVP1 oraz programu publicystyczne. Pracowała również w radiowej Trójce. Przez kilka lat była redaktorką naczelną „Twojego Stylu”, a później na prawie dwie dekady związała się z TVN. Prowadziła program poranny „Dzień dobry TVN”. Pojawiała się również w „Mieście kobiet” oraz „Drugiej stronie medalu”. Na kanale TVN24 BiS prowadził „Fakty o świecie” oraz „Świat”. Przez ostatnie kilka lat pojawiała się jako prowadząca program „Fakty po południu”. Jolanta Pieńkowska ma 61 lat.

